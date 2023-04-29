شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تويتر سيحصل على 10 % من اشتراكات المحتوى المدفوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Twitter Inc، إن منصة التواصل الاجتماعي ستحصل على 10% من قيمة اشتراكات المحتوى المدفوع بعد العام الأول، حيث تتطلع الشركة إلى استثمار المحتوى على موقع الويب في محاولة لتنويع مصادر إيراداتها.

وبحسب موقع tOI الهندى، ففي وقت سابق من هذا الشهر ، قال مالك الملياردير ماسك إن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعn سيكونون قادرين على تقديم اشتراكات لمتابعيهم في المحتوى ، بما في ذلك النص الطويل والفيديو لمدة ساعات، وقال أيضًا إن الشركة لن تأخذ نسبة لمدة 12 شهرًا الأولى من اشتراكات المحتوى.

وقام ماسك بإدخال تغييرات على Twitter لزيادة الإيرادات بعد أن شهدت المنصة انخفاضًا فى دخل الإعلانات العام الماضي فى الفترة التى سبقت عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار التى تم إغلاقها فى أكتوبر، وأضاف أن خفض الشركة من الاشتراكات على منصات iOS و Android سينخفض إلى 15٪ فى العام الثانى من 30٪ في الأول.