تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن جهاز Honor Pad V8 بمعالج Dimensity 8020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor رسمياً عن الجهاز اللوحي Honor Pad V8 الذي ينطلق بمعالج Dimensity 8020، ويدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة.

يتميز جهاز Honor Pad V8 بشاشة IPS LCD بحجم 11 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً يعد جهاز V8 أول الأجهزة اللوحية المميزة بمعالج Dimensity 8020 المميز بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويضم كرت شاشة Mali-G77 MC9، كما يتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في microSD.

كما تقدم Honor الجهاز بقدرة بطارية 7250 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، وينطلق الجهاز بواجهة MagicUI 6.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12، ويدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.1.

ويضم Honor Pad V8 عدد 4 من المكبرات الصوتية والتي تدعم تقنية DTS:X Ultra، ومنفذ USB-C لإتصال السماعة والشحن، ويتميز الجهاز بسماكة 7.3مم، ووزن 485 جرام.

أيضاً يأتي الجهاز بتصميم جلدي vegan بألوان البني والرمادي، كما يدعم Pad V8 قلم Magic Pencil 3 stylus ولوحة مفاتيح Magic، ويبدأ سعر الجهاز من 275 دولار.

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