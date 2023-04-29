شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم أمازون يقفز 10% عقب تحقيق الشركة إيرادات قوية في الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر
وحققت أمازون أرباحا فصلية بنحو 31 سنتاً للسهم الواحد مقارنة بتوقعات عند 21 سنتاً للسهم، كما سجلت إيرادات عند 127.4 مليار دولار مقابل توقعات أشارت إلى تحقيق 124.5 مليار دولار.
كما سجلت إيرادات الشركة من الإعلانات 9.5 مليار دولار بأعلى من توقعات عند 9.1 مليار دولار خلال نفس الفترة المشار إليها.
وبالنسبة للربع السنوي الثاني من العام الجاري، قالت Amazon إنها تتوقع تحقيق إيرادات بين 127 مليار و133 مليار دولار، وهو ما يقترب من توقعات المحللين عند 129.8 مليار دولار.
وعلق الرئيس التنفيذي للشركة آندي جاسي قائلاً: "تواصل أنشطة الإعلانات لدينا تحقيق نمو قوي نتيجة الاستثمارات المتواصلة في تكنولوجيا تعليم الآلات مما يدعم عملائنا في الحصول على ما يلزمهم من بيانات ومعلومات".
وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 9% من الربع الأول من عام 2022 عندما بلغت 116.4 مليار دولار، كما أن توقعات الشركة للربع السنوي تشير إلى أن مبيعات Amazon سوف ترتفع بما يتراوح بين 5% و10% من نفس الفترة قبل عام.
وعلاوة على ذلك، ارتفع الدخل التشغيلي للشرك في الربع الأول من العام الجاري إلى 4.77 مليار دولار مقارنة بنحو 3.67 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ولا تزال الشركة تعتمد على خدمات Amazon Web Services في تحقيق الربحية نظرا لأن وحدة الحوسبة السحابية حققت دخلاً تشغيلياً بحوالي 5.1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
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