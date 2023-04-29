تكنولوجيا: رصد الجيل الرابع من Lenovo Tab M8 للعام 2024 في موقع TDRA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو لإطلاق الجيل الرابع من جهاز Lenovo Tab M8 اللوحي للعام 2024، ولقد رصد الجهاز بالفعل في موقع TDRA.

قدمت شركة لينوفو الجيل الرابع من جهاز Lenovo Tab M8 العام الماضي في عدد من الأسواق، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق إصدار بنفس العلامة التجارية للعام 2024.

ولقد قدمت لينوفو الإصدار السابق بشاشة IPS LCD وحجم 8 إنش، ورقاقة معالج Helio A22، كما رصد الإصدار الجديد في TDRA مع بعض التفاصيل حول هذا الإصدار.

وتشير التسريبات إلى أن الجيل الرابع من Lenovo Tab M8 للعام 2024 يأتي ببعض التحسينات، ولقد سجل الجهاز بنموذج رقم TB301FU، ويدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سينطلق بشكل رسمي العام المقبل.

من جانب أخر تميز الإصدار السابق بشاشة IPS LCD بحجم 8 إنش، ودقة عرض 1280 في 800 بيكسل، كما جاء هذا الإصدار بمكبرات صوتية مزدوجة، ومدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio A22، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

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