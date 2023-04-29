تكنولوجيا: Asus تستعد لإطلاق النموذج الرئيسي من جهاز الألعاب المحمول ROG Ally بسعر 600 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus لإطلاق جهاز الألعاب المحمول ROG Ally برقاقة معالج AMD Z1، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في 11 من مايو، على أن يتوفر بسعر 600 دولار.

تقدم Asus أول إصدارات الشركة من أجهزة الألعاب المحمولة ROG Ally في الأسواق في شهر مايو، على أن تقدم في البداية النموذج المميز برقاقة AMD Z1.

ويتميز النموذج الرئيسي من جهاز الألعاب المحمول ROG Ally بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة NVMe M.2 SSD.

ومن المقرر أن يتوفر ASUS ROG Ally باثنان من رقاقات المعالج، على أن يتميز النموذج الرئيسي بمعالج AMD Ryzen Z1.

كما يضم الجهاز شاشة بحجم7 إنش، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وأبعاد 16:9، وسطوع 500nit.

أيضاً ينطلق جهاز ROG Ally بنظام تشغيل Windows 11، ومن المقرر أن يتوافق مع منصات الألعاب الشهيرة مثل تطبيقات EA، وEpic Games، وSteam، وXbox game pass.

ويأتي جهاز الألعاب بفتحة مخصصة لبطاقة microSD، ويضم منفذ USB C، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

وتشير التسريبات إلى أن الجهاز يأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، ويدعم تقنية Dolby Atmos في الصوتيات لتجربة صوتية مذهلة، ومن المتوقع أن يتوفر الجهاز مع عدد من الإكسسوارات مثل وحدات التحكم ASUS ROG Raikiri Pro، وسماعة ASUS ROG Cetra، وحافظة للتنقل.

أيضاً يأتي الجهاز بنظام تبريد يتضمن أنابيب حرارية، ومنفذ لدعم إتصال كرت شاشة المستقل ASUS XG، كما يضم أزرار في الكتف للتحكم في الألعاب، ومنفذ 3.5مم للسماعات، لذا نترقب إنطلاق ASUS ROG Ally للأسواق لمزيد من التفاصيل حول آداء هذا الإصدار.

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