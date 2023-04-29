شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه إيموجى الكمثرى الموجود فى سيرة آلاف الأشخاص على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم انستجرام، فقد تكون لاحظت بعض التغييرات الغريبة على السير الذاتية لأصدقائك خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أضاف الآلاف من المستخدمين رمزًا تعبيريًا على شكل كمثرى إلى الوصف الموجود في ملفهم الشخصي، وهناك شرح بسيط للسبب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تعد الرموز التعبيرية هي طريقة جديدة للأفراد غير المرتبطين للإشارة بهدوء إلى حالة علاقتهم، وهذه الفكرة مستوحاه من أفكار Pear، مفهوم المواعدة الذي يصف نفسه بأنه "أكبر تجربة اجتماعية في العالم".

أطلقت تجربة Pear الاجتماعية الشهر الماضي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا، تطلب من "السناجل" شراء مجموعة من الخطوات الخضراء البسيطة مقابل 19.99 جنيهًا إسترلينيًا، ومع بيع آلاف الخواتم بالفعل ، اقترح Pear أيضًا أنه يجب على المستخدمين إضافة رمز تعبيري كمثرى إلى سيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى حالة علاقتهم.

ولعل الكمثرى تجعل من السهل معرفة من هو وحيد من حولك ومنفتح لمقابلة أشخاص جدد، حيث انتقل العديد من الأشخاص إلى تويتر لمناقشة كيف استحوذت الرموز التعبيرية على عالم المواعدة.

كتب أحد المستخدمين: "هناك اتجاه جديد الآن، وضع الأفراد رموز تعبيرية الكمثرى في السيرة الذاتية لإظهار أنهم عازبون ومفتوحون لأي رسائل مباشرة.. إذا كنت أعزب ، فضع رمزًا تعبيريًا كمثرى في سيرتك الذاتية في جميع مواقعك الاجتماعية".

وقال أحدهم باستنكار مازحا: "الناس يضيفون رموز تعبيرية "كمثرى" في سيرتهم الذاتية ليقولوا إنهم عازبون ... لا أعرف أكثر من ذلك لأقوله حقًا."