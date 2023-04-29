تكنولوجيا: أول الصور الرسمية المسربة لهاتف Google Pixel Fold المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أول الصور الرسمية ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم هاتف جوجل القابل للطي Google Pixel Fold قبل الإعلان الرسمي.

تستعد عملاق البحث لإطلاق أول إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي Google Pixel Fold، ولقد شغل هذا الإصدارا بالفعل عدد من التسريبات، واليوم تقدم أحدث التسريبات المصورة نظرة أوضح حول تصميم الهاتف.

ولقد كشف عن الصور ثلاثية الأبعاد “Evan Blass” اليوم عبر تغريدة نشرت على منصة تويتر، والتي تؤكد على التفاصيل التي جاءت حتى الآن حول هذا الإصدار.

وتشير التسريبات على أن هذه الصور تؤكد على التصميم النهائي لهاتف Pixel Fold وذلك قبل أن ينطلق الهاتف بشكل رسمي في فعاليات مؤتمر I/O 2023 الذي يعقد في 10 من مايو، على أن تقدم جوجل خلال الحدث أيضاً إصدارها المتوسط من الهواتف الذكية Pixel 7a.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن تشير إلى أن جوجل تطلق أول إصداراتها من الهواتف الذكية القابلة للطي للأسواق بسعر 1799 دولار.

المصدر

اعلان





