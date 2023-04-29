شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا لو استثمرت 1000 دولار فى سهم ‏مايكروسوفت قبل 10 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الرئيس التنفيذي لـ‎ "مايكروسوفت" ‏ساتيا ناديلا، خلال تصريحاته بالتزامن مع صدور نتائج أعمال الربع المالي الثالث المنتهي في ‏الحادي والثلاثين من مارس آذار 2023، أن "الاستثمار في موجة الذكاء الاصطناعي الجديدة" سيظل محوراً ‏رئيسياً للشركة الأميركية حسبما نقلت CNBC.

يأتي ذلك بعد إعلان مايكروسوفت فى يناير الماضي عن استثمار ‏مليارات الدولارات في شركة ‏OpenAI‏ المطورة لروبوت الدردشة المدعوم ‏بالذكاء الاصطناعي ‏ChatGPT‏.‏

ومنذ ذلك الحين، بدأت ‏Microsoft‏ في دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في بعض ‏منتجاتها المعروفة بما في ذلك ‏Word‏ و ‏PowerPoint‏ و ‏Excel، وتتوقع الشركة ‏أن يساعد الذكاء الاصطناعي في دفع نمو الإيرادات بمرور الوقت لأنه سيحسن ‏عروض منتجاتها.‏

وفى بيان نتائج أعمالها الفصلية ارتفعت إيرادات الشركة في الربع المالي الثالث ‏بنسبة 7٪ لتصل إلى 52.86 مليار دولار، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة ‏‏51.02 مليار دولار.‏

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ‏Microsoft‏ عن ربحية للسهم الواحد بلغت 2.45 ‏دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.23 دولار.‏

وفي ردة فعل على تلك النتائج، ارتفع سعر سهم ‏Microsoft‏ بنحو 8٪ وأنهى ‏جلسة التداول يوم الأربعاء الماضي عند 295.37 دولار، واستمر زخم المكاسب ‏في جلسة الخميس ليسجل السهم أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً.‏

ماذا لو استثمر شخص 1000 دولار في شراء سهم ‏Microsoft‏ قبل فترة زمنية ‏معينة؟

إذا كنت قد استثمرت 1000 دولار في ‏Microsoft‏ قبل عام، فستكون قيمة ‏استثمارك حوالي 1103 دولارات حتى 26 أبريل، وفقًا لحسابات ‏CNBC‏.‏

إذا استثمرت 1000 دولار في سهم الشركة قبل خمس سنوات، لكان استثمارك قد ‏تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 3248 دولاراً حتى 26 أبريل نيسان.‏

أما إذا استثمرت 1000 دولار في ‏Microsoft‏ قبل 10 سنوات، لقفز حجم ‏استثمارك إلى 9841 دولاراً.‏