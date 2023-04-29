شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا لو استثمرت 1000 دولار فى سهم مايكروسوفت قبل 10 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك بعد إعلان مايكروسوفت فى يناير الماضي عن استثمار مليارات الدولارات في شركة OpenAI المطورة لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ChatGPT.
وفى بيان نتائج أعمالها الفصلية ارتفعت إيرادات الشركة في الربع المالي الثالث بنسبة 7٪ لتصل إلى 52.86 مليار دولار، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 51.02 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Microsoft عن ربحية للسهم الواحد بلغت 2.45 دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.23 دولار.
وفي ردة فعل على تلك النتائج، ارتفع سعر سهم Microsoft بنحو 8٪ وأنهى جلسة التداول يوم الأربعاء الماضي عند 295.37 دولار، واستمر زخم المكاسب في جلسة الخميس ليسجل السهم أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً.
ماذا لو استثمر شخص 1000 دولار في شراء سهم Microsoft قبل فترة زمنية معينة؟
إذا كنت قد استثمرت 1000 دولار في Microsoft قبل عام، فستكون قيمة استثمارك حوالي 1103 دولارات حتى 26 أبريل، وفقًا لحسابات CNBC.
إذا استثمرت 1000 دولار في سهم الشركة قبل خمس سنوات، لكان استثمارك قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 3248 دولاراً حتى 26 أبريل نيسان.
أما إذا استثمرت 1000 دولار في Microsoft قبل 10 سنوات، لقفز حجم استثمارك إلى 9841 دولاراً.
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