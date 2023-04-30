شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات RizzGPT الذكية تستمع لمحادثاتك وتخبرك بما ستقوله فى الوقت الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر الطلاب المهندسون من جامعة ستانفورد نظارات ذكية تخبرك بالضبط بما يجب أن تقوله وتعرض الردود كنص أمام عينيك، ويُطلق عليها اسم "RizzGPT"، حيث تشير كلمة "Rizz" إلى قدرة المرء على جذب الاهتمام الرومانسي، على غرار الكاريزما.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يلتقط الميكروفون ما قاله المتحدث، وتستخدم النظارات ChatGPT، روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI)، لتوليد ردود محتملة.

يستخدمون الباحثون، تقنية الواقع المعزز (AR) للسماح للمستخدم برؤية النص والشخص الموجود أمامهم في وقت واحد، وتم الكشف عن نظارات RizzGPT على تويتر الشهر الماضي من جانب الطالب Bryan Hau-Ping Chiang.

كتب الباحث: "قل وداعا للمواعيد المحرجة ومقابلات العمل.. لقد صنعنا rizzGPT، الكاريزما في الوقت الفعلي، كخدمة (CaaS) تستمع إلى محادثتك وتخبرك بالضبط بما ستقوله بعد ذلك، وهو مُصمم باستخدام نظارات GPT-4 و Whisper و Monocle AR."

ويعد GPT-4 هو أحدث إصدار من نموذج اللغة الكبير ChatGPT، وهو أقوى من النسخة الأصلية، بينما Whisper هو أداة للتعرف على الصوت.

أما Monocle AR، فهي تقنية طورتها Brilliant Labs، والتي قامت أيضًا ببناء الشاشة التي تشبه أحادية العدسة المثبتة في إحدى العدسات.