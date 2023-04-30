شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة إدارة تفضيلات واجهة LinkedIn والان مع تفاصيل الخبر
لإدارة تفضيلات الخلاصة ، اتبع الخطوات التالية:
1. سجل الدخول إلى حسابك على LinkedIn.
2. اضغط على زر الصفحة الرئيسية في الزاوية اليسرى العليا.
3. قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل خلاصتك وانقر فوق علامات التصنيف المتبعة.
4. يمكنك أيضًا الضغط فوق الزر اكتشف المزيد للعثور على المزيد من علامات التجزئة ذات الصلة لمتابعة.
5. الآن، اضغط فوق الزر متابعة بجوار علامات التجزئة التي تريد متابعتها.
ستجد هنا أيضًا قائمة بالمصادر الموصى بها لمتابعة هذه الصفحة.
يمكن لمستخدمي LinkedIn أيضًا إدارة تفضيلات الموجز من صفحة الإعدادات والخصوصية:
1. اضغط فوق أيقونة أنا من أعلى صفحة LinkedIn الرئيسية.
2. حدد الإعدادات والخصوصية من القائمة المنسدلة.
3. اضغط فوق علامة التبويب تفضيلات الحساب على اليسار.
4. ضمن تفضيلات الموقع،اضغط فوق تغيير بجوار تفضيلات الموجز لتغيير تفضيلات الخلاصة.
5. بدّل زر التبديل إلى نعم أو لا بناءً على اختيارك للخلاصة.
يتم حفظ التغييرات تلقائيًا.
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