شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسمح لناشرى وسائل الإعلام بفرض رسوم لكل مقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجل الأعمال الأميركية ومالك موقع تويتر إيلون ماسك، عن ميزة جديدة على تويتر تسمح لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على القراء على أساس كل مقال مقابل مقالات نظام حظر الاشتراك غير المدفوع التي يصلون إليها من خلال النظام الأساسي.

وقال ماسك على تويتر، "سيتم طرح هذه المنصة الشهر المقبل، وستسمح للناشرين على وسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين على أساس كل مقالة بنقرة واحدة."

يتيح هذا للمستخدمين الذين لن يسجلوا للحصول على اشتراك شهري دفع سعر أعلى لكل مقالة عندما يريدون قراءة مقالة عرضية، ما قد يمثل مكسبًا كبيرًا لكل من المؤسسات الإعلامية والجمهور.

يفرض عدد من ناشري الأخبار الرئيسيين رسوم اشتراك شهرية للوصول إلى مقالاتهم عبر الإنترنت، ومن المفترض أن تمنحهم الميزة الجديدة الخيار البديل لفرض رسوم على مستخدمي تويتر لكل مقالة من خلال وظيفة دفع متكاملة.

لكن التفاصيل حول الخطة غير واضحة، بما في ذلك مقدار رسوم كل مقالة، ومقدار التخفيض الذي سيتطلبه تويتر.

ومنذ أن سيطر على تويتر في أكتوبر الماضي، أعلن ماسك - ونفذ - عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة والتغييرات في المنتجات، والتي يهدف الكثير منها إلى زيادة إيرادات شركة الوسائط الاجتماعية التي تعاني من ضائقة مالية.

في وقت سابق من أبريل، أعلن ماسك عن خطط للسماح لمستخدمي تويتر بتقديم اشتراكات مدفوعة لمتابعيهم للمحتوى، بما في ذلك النص الطويل والفيديو لمدة ساعات.

وفقا لما نقلته ديلي ميل، سيحصل المستخدمون الذين يقدمون الاشتراك، وهي ميزة يمكنهم الوصول إليها من خلال علامة التبويب "تحقيق الدخل" في الإعدادات، في البداية على جميع الأموال التي يدفعها المشتركون بصرف النظر عن منصات الرسوم مثل ضريبة Android و iOS.

كشف ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تويتر لن يأخذ اقتطاعًا خلال الـ 12 شهرًا الأولى، ولكن بعد ذلك سيستغرق 10%.

قام ماسك بإدخال تغييرات لزيادة الإيرادات في تويتر بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضًا في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار.

منذ توليه زمام الأمور، اتخذ ماسك عدد من التغييرات التنظيمية والمنتجات.

وطرحت الشركة علامة التجزئة الزرقاء التي تم التحقق منها على تويتر كخدمة مدفوعة وقلصت قاعدة الموظفين بنحو 80 في المائة.

قال ماسك في مقابلة أجريت معه مؤخرًا على موقع Twitter Spaces، إن شركة وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الآن "نقطة التعادل تقريبًا".

ومع ذلك لم تتم جميع خطوات ماسك المدرة للدخل بسلاسة مع مستخدمي تويتر المؤسسيين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نظام النقل في نيويورك إنه لن يصدر تنبيهات الخدمة على تويتر، قائلاً إن الشركة تريد 50 ألف دولار شهريًا للوصول إلى الواجهة التي تسمح لها بنشر تنبيهاتها تلقائيًا.

في الشهر الماضي أعلن تويتر عن نظام تسعير جديد من شأنه أن يفرض رسومًا على الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات أو API والتي تستخدمها الحسابات التي تنشر تنبيهات متكررة مثل وكالات النقل والطقس.

وقالت شنيفه ريارا، كبيرة مسؤولي العملاء بالإنابة في MTA ، لوكالة أسوشيتد برس: "المبلغ الذي يتم طرحه فلكي". لا ينبغي أن ندفع مقابل توصيل تنبيهات الخدمة لعملائنا.