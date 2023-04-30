تكنولوجيا: تسريبات TENAA تكشف عن تفاصيل مواصفات هاتف Vivo Y78

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Vivo Y78 في قاعدة بيانات TENAA التي كشفت عن بعض التفاصيل حول تصميم ومواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

كشفت تسريبات جاءت من منصة جوجل بلاي عن إصدار جديد من هواتف Vivo والذي سجل بنموذج رقم V2278A، ولقد أشارت التسريبات عن أن هذا الإصدار ينطلق لاحقاً بعنوان “Vivo Y78”.

ولقد رصد الهاتف من جديد في منصة TENAA في الصين، كما أعتمد الهاتف أيضاً في 3C، ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يضم هاتف Vivo Y78 شاشة LCD بحجم 6.64 إنش، وجودة عرض FHD+ أو دقة عرض 2388 في 1080 بيكسل.

كما يدعم الهاتف معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.2GHz، ومن المتوقع أن يكون المعالج Snapdragon 695، أيضاً من المقرر أن يتوفر Vivo Y78 بعدد من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6، و8، و12 و16 جيجا بايت رام.

أيضاً يتوفر الهاتف بعدد من الإختيارات في السعة التخزينية بين 128، و256، و512 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

ويتميز الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن ينطلق Y78 بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Origin OS UI، كما يتميز الهاتف بأبعاد 164.05 في 76.17 في 7.98مم، ووزن 190 جرام.

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