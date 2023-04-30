تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات رقاقة Google Tensor G3 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات رقاقة معالج Tensor G3 القادمة من جوجل والتي تدعم سلسلة هواتف Pixel 8.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن رقاقة Exynos 2400 القادمة من سامسونج ستكون الركيزة لمعالج جوجل القادم Tensor G3.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن الرقاقة ستأتي بأكثر من مجموعة على أن تتضمن المجموعة الأولى نواة Cortex X3 رئيسية بسرعة 3.09 GHz، مع أنوية Cortex-A715 بسرعة 2.65 GHz، وأنوية Cortex-A510 بسرعة 2.1 GHz.

ويأتي معالج Tensor G3 في بعض المجموعات بنواة رئيسية Cortex-X3 بسرعة 3.3 GHz، مع أنوية Cortex-A715 بسرعة 2.6 GHz، وأنوية Cortex-A510 بسرعة 2.2-2.3 GHz.

أيضاً يضم المعالج كرت الشاشة Arm Mali-G715 MP8 أي على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن كرت الشاشة في وحدة المعالجة هو Xclipse 920 الذي يرتكز على معمارية RDNA والذي يدعم Exynos 2200.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن رقاقة Tensor G3 ستنافس إصدار كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 في الآداء إلا أنها تفاصيل غير مؤكدة حتى الآن.

يذكر أن رقاقة Tensor G3 القادمة تدعم الجيل القادم من هواتف جوجل الذي يضم هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro، كما ترتكز رقاقة Tensor G3 على دقة تصنيع 4 نانومتر .

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