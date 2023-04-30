شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تشغيل واتس آب على 4 هواتف فى نفس الوقت بعد طرح ميزته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتساب واحدة من أكبر ميزاته لكل من أندرويد وiOS، بالإعلان عن القدرة على ربط حساب واتساب واحد على أجهزة متعددة، يتيح واتساب للمستخدمين ربط حساب واتساب واحد بهواتف متعددة واستخدامهم في نفس الوقت، و وسمح واتساب فقط بربط الهاتف المحمول بأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، ولكن مع التحديث الأخير كل هذا على وشك التغيير.

يمكنك إعداد هاتف ثانوي لاستخدامه مع حساب واتس آب الخاص بك بعد تثبيت جديد للتطبيق، وفي أول تشغيل ، تحتاج إلى النقر على خيار "الارتباط بالحساب الحالي" أو "link to existing account" بدلاً من إدخال رقم هاتفك.



واتس آب

وسيؤدي هذا إلى إنشاء رمز QR ليتم مسحه ضوئيًا بواسطة الهاتف الأساسي عبر خيار "ربط جهاز" في الإعدادات، حيث أن الميزة الجديدة متاحة الآن لكل من أجهزة iOS و Android، وستسمح الميزة للمستخدمين باستخدام نفس حساب واتس آب على ما يصل إلى أربعة هواتف.

الجدير بالذكر أن الجهاز الأساسي لا يحتاج إلى التشغيل لتلقي الرسائل عبر جميع الهواتف الأخرى، ومع ذلك ، في حالة أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Android، إذا كان الجهاز الأساسي غير نشط لأكثر من 14 يومًا، فسيقوم واتس آب بتسجيل الخروج من حسابك من هذه الأجهزة.