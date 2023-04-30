شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. Grammarly يوفر مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعى الشبيه بـChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدخلت Grammarly مؤخرًا أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء المحتوى الخاص بهم وتحسينه، مع GrammarlyGo، يأتي الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعد الكتابة، والذي سيساعد المستخدمين في كتابة منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد.

وفي منشور مدونة حديث، أعلنت الشركة أن GrammarlyGO ، وهو مساعد مولّد يعمل بالذكاء الاصطناعي، سيكون قادرًا على الكتابة من البداية أو المساعدة في مراجعة النص الحالي، سواء كنت تعمل على مستند أو تكتب بريدًا إلكترونيًا.

وفقًا للشركة، ستوفر GrammarlyGo تجربة مخصصة من خلال تحديد أسلوب كتابة المستخدم والسماح له بتأسيس صوته المفضل ودوره المهني.

وعلاوة على ذلك، ستساعد الأداة الأفراد في إنشاء نص من مهام سير العمل الحالية، وتقليل الوقت المستغرق في المراجعات وتمكين المستخدمين من التركيز على المهام الأكثر أهمية.

وتتيح أداة الذكاء الاصطناعي في Grammarly للمستخدمين إنشاء مخططات تفصيلية، وتحسين كتابتهم، وضبط النغمة، وحتى إنشاء كتل كاملة من النص من خلال المطالبات.

وتعمل هذه الأدوات مثل ChatGPT أو Google's Bard ولكن مع نهج أكثر استهدافًا يعمل ضمن منصات الكتابة مثل أدوات التدوين والوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني، فيما يقوم Grammarly بتسويق الأداة كوسيلة لتسريع عملية الكتابة والمساعدة في مراجعة المسودات.

ويعد GrammarlyGo متاح للمستخدمين من خلال إصدار تجريبي، وهو متاح حاليًا لكل من الحسابات الفردية المجانية والمدفوعة، بالإضافة إلى العملاء التجاريين.

وتم تشغيل الوظيفة افتراضيًا وهي متاحة الآن للاستخدام، وحاليًا، سيكون هناك حد لعدد المطالبات المقدمة كل شهر. سيتلقى المستخدمون الذين لم يشتركوا في الإصدار المميز سوى ما يصل إلى 100 مطالبة شهريًا، مع إمكانية الوصول إلى "الأساسيات" التي توفرها الذكاء الاصطناعي.

وستحصل الشركات التي لديها اشتراك "Teams" على 500 مطالبة شهريًا لكل مستخدم، بينما توفر فئة "Enterprise" 1000 مطالبة شهريًا لكل مستخدم.