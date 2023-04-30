شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 شركات تكنولوجية تذكر كلمة الذكاء الاصطناعي 168 مرة خلال حديثهم عن الأرباح.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت 4 شركات عملاقة فى مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى مكالمات حول الأرباح، كلمة الذكاء الاصطناعى حوالى 168 مرة، فى دلالة حول اهتمام تلك الشركات العملاقة بالاستثمار فى الذكاء الاصطناعى والأرباح التى يحققها.

وذكرت شركات Meta و Alphabetو Microsoftو Amazonكلمة Al) 168 ) مرة فى مكالمات حول أرباحها الأسبوع الماضي، فى دليل حول مدى الاهتمام الذى يحظى به الذكاء الاصطناعي فى الاستثمار لدى تلك الشركات. وتبحث شركات التكنولوجيا الكبرى عن استخدامات للذكاء الاصطناعي (AI) فى العديد من جوانب عملياتها.

وبدا كل من مارك زوكربيرج وسوندار بيتشاي وساتيا نادلا وأندي جاسي في مكالمات أرباح الربع الأول من الأسبوع الماضي حول كيفية تخطيطهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين المنتجات والخدمات وإنشاء نماذجهم الخاصة والاستفادة من الطفرة، وذكرت كلمة الذكاء الاصطناعي 168 مرة من قبل Meta و Alphabet و Microsoft و Amazon .

واحتلت شركة Alphabet على رأس المجموعة التي حصلت على أكبر عدد من الإشارات إلى الذكاء الاصطناعي برقم 64. وأطلق بيتشاي دعوة لمالك Google بقوله إنه ضمّن "علوم الكمبيوتر العميقة والذكاء الاصطناعي" فى تحديثات منتجاته هذا العام.

بينما تحدث الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet عن إطلاق برنامج chatbot Bard الخاص بها في مارس، والذى تم انتقاده باعتباره "مستعجلًا" بعد ظهور برنامج ChatGPT الخاص بـ OpenAI.

وتحدثت Microsoft أيضًا عن الذكاء الاصطناعي، وأسقطت المصطلح 50 مرة في مكالمتها، لضاعف الشركة تعهدها بمواصلة الاستثمار فى تلك التقنية من خلال حصتها البالغة 10 مليارات دولار في OpenAI.

كما أشارت Meta أيضًا إلى أنها لا تزال متفائلة بشأن الذكاء الاصطناعي بعد ذكرها 47 مرة فى مكالمة المستثمر، وقال مارك زوكربيرج وحده "AI" 27 مرة، وأشار مالك فيس بوك إلى أنه كان يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء "أدوات إنشاء مرئية" لمستخدمي إنستجرام.

وقال زوكربيرج، إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كانت "المحرك الرئيسي" للإنفاق المرتفع في السنوات الأخيرة ، لكنها ستواصل الاستثمار فيها مع ظهور نماذج جديدة.

ذكرت أمازون الذكاء الاصطناعي سبع مرات فقط الخميس. وقالت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة إنها ستطور نماذج لغوية مستخدمة في روبوتات الدردشة ، والتي قال جاسي للمحللين إنها تكلف "المليارات" ويستغرق تطويرها "سنوات عديدة".،وأضاف: "سيكون هناك عدد قليل من الشركات التي ترغب في استثمار ذلك الوقت والمال ، وسنكون إحداها في أمازون"، لم تستجب Meta و Alphabet و Microsoft و Amazon على الفور لطلبات التعليق من Insider ، والتي تمت خارج ساعات العمل العادية.