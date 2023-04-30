شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نواب مجلس الدوما يقترحون تصنيف مضمون تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونظرا لأن هذا المضمون يمكن أن يؤذي أي شخص، فإنه يجدر تصنيفه (إعطاؤه مكانه في قائمة). هذا ما نقله موقع " لينتا.رو" الإلكتروني عن، أندريه سفينتسوف، نائب رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الدوما (البرلمان) الروسي.

وأعرب السيناتور، ألكسندر شندريوك - تشيدكوف، عن رأي مماثل، مضيفا أن مثل هذه المبادرة لتصنيف المضمون المصنوع بمساعدة الذكاء الاصطناعي هي السبيل الوحيد إلى مكافحة نشر المعلومات المزيّفة.

وفي الوقت نفسه، ليس هدف هذه الاقتراحات شيطنة الذكاء الاصطناعي، ولكن على العكس من ذلك، هو محاولة لدمجه في مجموعة متنوعة من الصناعات.

وقالت بوابة Life ru الإلكترونية الروسية إنه سيتم في غضون الـ3-5 أعوام القادمة، دمج الذكاء الاصطناعي في الشبكات الاجتماعية، حيث ستسحب على الفور من التداول المنتجات المزيّفة، وسيبحث عن المحتوى المحظور وسيُسرع في عملية حجبه.

ومن ناحية أخرى ستكون إمكانياته واسعة جدا، حيث سيستخدم لتحليل الكلام من مقاطع الفيديو المختلفة لإعلام المستخدمين بها في حالة وجود معلومات خاطئة.