تكنولوجيا: رصد هاتف Pixel 7a في منصة Geekbench بآداء مرتفع في وحدة المعالجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر Google I/O للعام 2023 في شهر مايو المقبل، حيث تقدم جوجل خلال الحدث هاتف Pixel 7a المتوسط، ولقد رصد الهاتف بالفعل في منصة Geekbench بآداء مرتفع في وحدة المعالجة.

أكدت التسريبات المصورة السابقة على تصميم هاتف Pixel 7a المرتقب من جوجل، كما إستعرضت التسريبات تفاصيل مواصفات، وتصميم وسعر هذا الإصدار.

ولقد ظهر الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench مع تفاصيل أكثر حول آداء هذا الإصدار، حيث يدعم هاتف Pixel 7a رقاقة Tensor G2 التي تتميز بسرعة 2.85GHz، والتي تتضمن 2 من الأنوية بسرعة 2.35GHz، و6 من الأنوية بسرعة 1.8GHz، مع كرت شاشة Mali-G710.

وتوضح التسريبات أن الهاتف سجل 1380 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و3071 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، كما ظهر الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يظهر Pixel 7a في التسريبات بنظام تشغيل Android 13.

من جانب أخر كشفت التسريبات السابقة عن أن هاتف Pixel 7a يضم شاشة OLED بحجم 6.1 إنش، وجودة عرض FHD+، بمعدل تحديث 90Hz.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Tensor G2، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بكيسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 10.8 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم Pixel 7a بطارية بقدرة 4400 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 10 من مايو لمزيد من التفاصيل.

المصدر

اعلان





