تكنولوجيا: Honor تعتمد هاتف Honor Play 40 في منصة MIIT بقدرة بطارية 5100 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد إصدار جديد من هواتف Honor في منصة MIIT مؤخراً، ولقد ظهر الإصدار الجديد بقدرة بطارية 5100 mAh، وقدرة شحن 10W، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو Honor Play 40.

سجل إصدار Honor الجديد في قاعدة بيانات MIIT بنموذج رقم WDY-AN00، ولقد كشفت التسريبات عن تفاصيل مواصفات Honor Play 40 الذي يضم معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.2GHz، كما رصد الهاتف بقدرة بطارية 5100 mAh، وقدرة شحن 10W.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم شاشة LCD بحجم 6.56 إنش، ودقة عرض 1612 في 720 بيكسل، كما يأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يتميز الهاتف بسماكة 8.35مم، ووزن 188 جرام، كما يأتي بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4، و6 ، و8، و12 جيجا بايت، وسعة تخزين 64، أو 128 أو 256 جيجا بايت.

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