تكنولوجيا: تحديث HarmonyOS 3.1.0.151 يدعم Huawei P60 بتحسينات في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني هواوي في دفع تحديث HarmonyOS 3.1.0.151 لسلسلة هواتف Huawei P60، والذي تقدم من خلاله تحسينات في ألوان الكاميرة ونظام التثبيت.

يتوفر تحديث HarmonyOS 3.1.0.151 لمستخدمي هواتف Huawei P60 في السوق الصيني مع عدد من التحسينات التي تركز بشكل خاص على جلب تحسينات لآداء الكاميرة.

ولقد أوضحت هواوي التحسينات المقدمة في هذا التحديث والتي تستهدف الكاميرة بشكل خاص، حيث يدعم التحديث تحسين آداء الكاميرة لإنتاج ألوان أكثر واقعية في الصور.

من جانب أخر يدعم تحديث HarmonyOS 3.1.0.151 على تحسين إستقرار الكاميرة عند التصوير، مع تحسين آداء وإستقرار النظام مع آداء أكثر سلاسة في التمرير والسحب على الشاشة.

أيضاً من المقرر أن تعمل هذه المميزات على معالجة المشاكل التي رصدت من مستخدمي هواتف Huawei P60 والتي تشمل تدهور الألوان، كما يعمل التحديث على تحسين جودة الصور.

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