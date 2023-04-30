شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف خطير فى أعمق مكان على وجه الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون مؤخرا ملوثات من صنع الإنسان في أحد أعمق الأماكن وأبعدها على وجه الأرض - خندق أتاكاما، الذي ينحدر إلى عمق 8000 متر (26246 قدما) في المحيط الهادئ.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يؤكد وجود ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) في مثل هذا الموقع البعيد حقيقة حاسمة: لا يوجد مكان على الأرض يخلو من التلوث.

وتم إنتاج مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بكميات كبيرة من الثلاثينيات إلى السبعينيات، ومعظمها في نصف الكرة الشمالي، واستخدمت في المعدات الكهربائية والدهانات والمبردات، والعديد من المنتجات الأخرى.

وفي الستينيات، أصبح من الواضح أنها تضر بالحياة البحرية، ما أدى إلى حظر عالمي تقريبا على استخدامها في منتصف السبعينيات.

ومع ذلك، نظرا لأنها تستغرق عقودا لتتحلل، يمكن لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أن تسافر لمسافات طويلة وتنتشر إلى أماكن بعيدة عن المكان الذي استخدمت فيه لأول مرة، وتستمر في الدوران عبر تيارات المحيطات والرياح والأنهار.

وتمت دراستنا في خندق أتاكاما، الذي يتتبع ساحل أمريكا الجنوبية لما يقرب من 6000 كيلومتر (3728 ميل).

وجمع الباحثون الرواسب من خمسة مواقع في الخندق على أعماق مختلفة تتراوح من 2500 إلى 8085 مترا.

وقُسّمت كل عينة إلى خمس طبقات، من الرواسب السطحية إلى طبقات الطين الأعمق، ووجدت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في كل منها.

وفي هذا الجزء من العالم، تجلب تيارات المحيط المياه الباردة والغنية بالمغذيات إلى السطح، ما يعني وجود الكثير من العوالق - الكائنات الدقيقة الموجودة في قاع الشبكة الغذائية في المحيطات.

وعندما تموت العوالق، تغرق خلاياها في القاع وتحمل معها ملوثات مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، لكن مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور لا تذوب جيدا في الماء وتفضل بدلا من ذلك الارتباط بالأنسجة الغنية بالدهون وقطع أخرى من الكائنات الحية أو الميتة، مثل العوالق.

ونظرا لأن رواسب قاع البحر تحتوي على الكثير من بقايا النباتات والحيوانات الميتة، فهي بمثابة حوض مهم للملوثات مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ويتم تخزين حوالي 60% من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور التي تم إطلاقها خلال القرن العشرين في رواسب أعماق المحيطات.

ويعمل الخندق العميق مثل أتاكاما كقمع يجمع أجزاء من النباتات والحيوانات النافقة (ما يشير إليه العلماء باسم "الكربون العضوي") التي تسقط عبر الماء.

وهناك الكثير من الحياة في الخندق، ومن ثم تعمل الميكروبات على تحلل الكربون العضوي في طين قاع البحر.

ووُجد أن الكربون العضوي في أعمق المواقع في خندق أتاكاما كان أكثر تدهورا منه في الأماكن الضحلة، وفي أعماق الأعماق، كانت هناك أيضا تركيزات أعلى من ثنائي الفينيل متعدد الكلور لكل غرام من الكربون العضوي في الرواسب.

ويتحلل الكربون العضوي في الوحل بسهولة أكبر من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، التي تبقى ويمكن أن تتراكم في الخندق.

ويعني تخزين الملوثات أنه يمكن استخدام رواسب المحيطات كمرآة للرؤية الخلفية في الماضي، ومن الممكن تحديد وقت تراكم طبقة الرواسب في قاع البحر، ومن خلال تحليل الملوثات في طبقات مختلفة يمكننا الحصول على معلومات حول تركيزاتها بمرور الوقت.

وفي خندق أتاكاما، كانت تركيزات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أعلى في الرواسب السطحية، وهو ما يتناقض مع ما نجده عادة في البحيرات والبحار.

وعادة، توجد أعلى التركيزات في الطبقات الدنيا من الرواسب التي ترسبت في السبعينيات وحتى التسعينيات، يليها انخفاض في التركيزات نحو السطح، ما يعكس الحظر وخفض انبعاثات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

وفي الوقت الحالي، ما زلنا لا نفهم سبب اختلاف أتاكاما. ومن المحتمل أننا لم ننظر إلى الرواسب عن كثب بما يكفي لاكتشاف الاختلافات الصغيرة في مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، أو أن التركيزات لم تبلغ ذروتها بعد في هذا الخندق العميق.

ولا تزال هذه التركيزات منخفضة للغاية، ومئات المرات أقل من المناطق القريبة من مصادر التلوث البشري مثل بحر البلطيق. لكن حقيقة أننا وجدنا أي تلوث من أي نوع يدل على حجم تأثير البشرية على البيئة.

وما يمكن قوله بالتأكيد إن أكثر من 350000 مادة كيميائية مستخدمة حاليا على مستوى العالم تأتي بتكلفة تلوث البيئة وأنفسنا، وتم الآن العثور على ملوثات مدفونة تحت قاع أحد أعمق خنادق المحيطات في العالم - ولن تذهب إلى أي مكان.

التقرير من إعداد آنا سوبك، أستاذة الكيمياء البيئية ورئيسة قسم العلوم البيئية، جامعة ستوكهولم.