شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان: 70٪ يدعون لوضع لوائح أكثر صرامة لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأحد، عن مخاوف الشعب الياباني إزاء الانتشار السريع لروبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث دعا 69.4% من المشاركين في الاستطلاع إلى وضع لوائح أكثر صرامة في التعامل مع تطوير الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) أن هذه النتيجة تأتي في الوقت الذي تناقش فيه البلدان الحاجة إلى وضع معايير دولية لمنع إساءة استخدام التقنيات الناشئة مثل /شات جي بي تي/، والتي أثارت الخوف من الجمع غير المصرح به للبيانات الشخصية.

وأظهر الاستطلاع الهاتفي، الذي أجري أمس، أيضا ارتفاع شعبية مجلس الوزراء الياباني برئاسة فوميو كيشيدا بمقدار 8.5 نقطة لتصل إلى 46.6%، فيما بلغ معدل رفضه 35.5%.