شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أين كان منزلك فى زمن الديناصورات؟ خريطة تفاعلية تظهر كيف تحولت قارات الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك خريطة تفاعلية العودة فى الوقت المناسب لمعرفة أين كان مكان منزلك في زمن الديناصورات منذ ملايين السنين، حيث تكشف "Ancient Earth Globe" كيف انقسمت القارات بينما تقدمت المحيطات وانحسرت عبر 750 مليون سنة من تاريخ كوكبنا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتميز الخريطة بمجموعة من الأدوات التي تسهل اكتشاف المزيد عن الأرض، مثل المكان الذي عاشت فيه الزواحف الأولى أو وقت تفتح الزهرة الأولى.



الأرض وقت الديناصورات

وتم إنشاء الخريطة باستخدام بحث من جامعة شمال أريزونا، حيث يسمح لك الموقع بالانتقال ذهابًا وإيابًا من انقراض الديناصورات، ويمكنك القيام بذلك عن طريق إدخال موقعك على الخريطة، وتقوم بعد ذلك بتوصيلها في نماذج الألواح التكتونية، حيث تسمح الخريطة للمستخدمين برؤية البلدان التي كانت موجودة منذ مئات الملايين من السنين.

يمكنك معرفة مكان وجود المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وروسيا والهند والصين وغيرها في زمن الديناصورات، ويشمل ذلك الفترة المبكرة من العصر الترياسي قبل 240 مليون سنة إلى العصر الجوراسي قبل 170 مليون سنة، والعصر الطباشيري قبل 90 و 105 مليون سنة.

وفي هذا الوقت، كان لأفريقيا محيط ضخم يوجه إلى أسفل الحافة الشمالية الشرقية، بينما كانت أستراليا والقارة القطبية الجنوبية متلامسة تقريبًا.

وتُظهر الخريطة أيضًا كيف كانت الأرض عندما قضى كويكب ضخم على الديناصورات قبل 66 مليون عام، وعند البحث عن المواقع، ستوضح الكرة الأرضية القابلة للتدوير ثلاثية الأبعاد لموقع الويب مكان وجود تلك المنطقة على الأرض منذ ملايين السنين.