شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية الانتقال من ويندوز 10 إلى ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مايكروسوفت أن ويندوز 10 22H2 سيكون الإصدار الأخير من نظام التشغيل، ما يعني أن زيندوز 10 لن يتلقى أي تحديثات رئيسية، بالإضافة إلى تصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء.

من المقرر أن ينتهي الأمر بحلول 14 أكتوبر 2025، وفى هذا الإطار أوضحت مايكروسوفت أن ويندوز 10 قد وصل إلى نهاية دورة حياته وسيتم التخلص منه في النهاية.

وقد يكون هذا هو الوقت الذي يجب أن ينتقل مستخدميه إلى ويندوز 11 لأنه يأتي محملاً بواجهة تصميم Fluent جديدة وميزات محسّنة وتكامل شامل أفضل بين الأجهزة.

إليك دليل تفصيلي حول كيفية التحديث إلى ويندوز 11 من ويندوز 10.

يأتي ويندوز 11 مع قائمة طويلة من متطلبات النظام، تأكد من أن نظامك يلبي ذلك.

تأكد من أن اتصالك بالإنترنت سريع بما يكفي لتنزيل ملف مثبت ويندوز 11

تأكد من وجود مساحة تخزين مجانية كافية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

متطلبات نظام ويندوز 11

إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير متوافق مع ويندوز 11، فمن المستحسن إما تحديث الأجهزة أو تحديث الكمبيوتر المحمول المتوافق مع ويندوز 11.

ولكن إذا كان متوافقًا، فاتبع الدليل خطوة بخطوة:

انقر فوق ابدأ وانتقل إلى الإعدادات

انقر فوق التحديث والأمان وانقر فوق Windows Update

تحقق من وجود تحديثات.

إذا كانت الترقية متاحة لجهازك وتريد المتابعة، فقم بتنزيلها وتثبيتها.

ثم توجه إلى موقع ويندوز على الويب وقم بتنزيل أداة Windows Media Creation واستخدمها لتثبيت ويندوز 11 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.