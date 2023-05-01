شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية الرد على iMessages من ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت مايكروسوفت مؤخرًا دعم iOS إلى تطبيق فون لينك على ويندوز 11، والذي يعد بمثابة جسر بين أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 11 وأجهزة آيفون، حيث توفر الميزة القدرة على مزامنة الرسائل والإشعارات والمكالمات بين أجهزة آيفون وويندوز 11.

ويتيح تطبيق "فون لينك" للمستخدمين تلقي وإرسال محادثات iMessage مباشرة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. إليك كيف يعمل ذلك

المتطلبات المسبقة

أحدث إصدار من تطبيق Phone Link على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11

أحدث إصدار من تطبيق فون لينك على آيفون

اتصال بلوتوث على أجهزة آيفون و ويندوز 11

خطوات إعداد تطبيق فون لينك مع آيفون

افتح تطبيق فون لينك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

انقر فوق ربط جهاز جديد

اختر خيار آيفون

افتح تطبيق فون لينك على آيفون واستخدم الكاميرا لمسح رمز QR المعروض على جهاز الكمبيوتر

اسمح بالأذونات اللازمة على كل من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 11 وكذلك آيفون

كيفية الرد على محادثات iMessages باستخدام رابط الهاتف

يقوم تطبيق فون لينك بمزامنة الإشعارات و آي مسج والمكالمات على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11 من آيفون.

يمكنك فتح دردشة آي مسج على تطبيق فون بينك والرد على الفور دون استخدام الهاتف.

وبدأت مايكروسوفت في طرح دعم iOS تدريجيًا، ما يعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يتوفر أحدث إصدار من تطبيق فون لينك في منطقتك وجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 11.

ودعم iOS الجديد الذي تمت إضافته إلى تطبيق فون لينك على نظام التشغيل ويندوز 11، عمل على سد الفجوة بين أجهزة آيفون وويندوز 11.

باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين مزامنة الرسائل والإشعارات والمكالمات بسهولة بين أجهزتهم، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين الرد على محادثات آي مسج مباشرة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 11، مما يجعل البقاء على اتصال أكثر ملاءمة.

ومع ذلك من المهم ملاحظة أن دعم iOS يتم طرحه تدريجيًا، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصبح متاحًا في جميع المناطق والأجهزة.