شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السويد تبنى أول طريق سريع كهربائى فى العالم لشحن المركبات الإلكترونية خلال القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنى السويد أول طريق سريع كهربائي في العالم والذي سيسمح للسيارات والشاحنات بالقيادة، وسيتم بناء "الطريق السريع الإلكتروني" على طول 13 ميلاً من الطريق الأوروبي E20 الذي يربط بين هالسبيرج وأوريبرو، الواقع بين ثلاث مدن رئيسية في السويد هي ستوكهولم وجوتنبرج ومالمو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتي ذلك بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا الشهر الماضي يفرض على جميع السيارات الجديدة المباعة عدم التسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عام 2035.

رحب جان بيترسون، مدير التطوير الاستراتيجي في إدارة النقل السويدية، بالتطوير وقال إن كهربة الطرق السريعة أمر ضروري "لإزالة الكربون من قطاع النقل".

جربت السويد أول سكة شحن في العالم للسيارات الكهربائية على امتداد ميل واحد من الطريق بين مطار أرلاندا وستوكهولم وروزرسبرج في عام 2018.

لم يتم تحديد طريقة الشحن للطريق السريع ولكن هناك ثلاثة أنواع من طرق الشحن: نظام سلسال، ونظام استقرائي، ونظام موصل.

يمكن استخدام نظام سلسال فقط للمركبات الثقيلة لأنه يستخدم الأسلاك العلوية لتوفير الكهرباء لنوع خاص من الحافلات أو الترام.

يعمل الشحن الموصل مثل الشاحن اللاسلكي للهواتف الذكية حيث تتلقى السيارات الكهربائية الطاقة من لوحة أو لوحة على الطريق.

وفي الوقت نفسه، يستخدم نظام الشحن الاستقرائي معدات مدفونة تحت الطريق ترسل الكهرباء إلى ملف في السيارة الكهربائية.

يوجد في السويد 310685 ميلاً من الطرق ولكنها ستحتاج فقط إلى كهربة الطرق السريعة حيث لا يتعين على السيارات السفر لأكثر من 28 ميلاً للوصول إلى أحدها.

وتخطط الدولة لتزويد 1900 ميل إضافي من الطرق بالكهرباء بحلول عام 2045، وقد دخلت في شراكة مع ألمانيا وفرنسا لتبادل الخبرات من خلال التعاون البحثي.