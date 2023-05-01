شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2.38 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أغلى عملة مشفرة البيتكوين خسائر قياسية، حيث بلغت قيمة تداول البيتكوين اليوم الاثنين، 1 مايو، 28560 دولارًا بعد أن تكبدت خسارة بنسبة 2.38 %، حيث انخفضت قيمة Bitcoin بمقدار 850 دولارًا (تقريبًا 69510 روبية) في كل من البورصات الوطنية مثل CoinSwitch و Kuber و WazirX ، والتبادلات الدولية مثل Coinbase و CoinMarketCap وغيرها.

وأظهر انخفاض قيمة البيتكوين تأثيرًا مضاعفًا على أسعار العملات الرقمية الأخرى، الأثير ، على سبيل المثال ، انخفض بنسبة 2.70 %، وتم تداول ETH ، في وقت كتابة هذا التقرير ، بسعر 1،847 دولارًا وفقًا لمتعقب أسعار العملات المشفرة من Gadgets 360 .

وانخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 1.13 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap ، تبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة حاليًا 1.18 تريليون دولار.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار معظم العملات المشفرة على خلفية ارتفاع آخر في أسعار الفائدة يمكن أن تعلنه السلطة المالية الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع

قال دروفيل شاه ، نائب رئيس التكنولوجيا في منصة المحفظة الرقمية ليمينال، "سيراقب مجتمع العملات المشفرة عن كثب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غدًا لوضع استراتيجية لخطوتهم التالية، ومن المتوقع بشدة أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كجزء من جهوده المستمرة لترويض التضخم "،وفقاً لموقع Gadgets 360

وأضاف شاه: "إن الاستقرار في سوق العمل وعلامات تباطؤ التضخم قد يشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على إنهاء زياداته الشديدة في أسعار الفائدة مما سيعزز السيولة ويدفع زخم السوق في الأسابيع المقبلة".