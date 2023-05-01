تكنولوجيا: جوجل تبدأ في نقل ملفات البودكاست إلى تطبيق YouTube Music

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل أن مستخدمي YouTube Music سيبدأون في الحصول على دعم البث الصوتي، بدءًا بمستخدمين الولايات المتحدة.

والشيء الجيد هو أن الميزة الجديدة، التي تم طرحها في شهر فبراير، لن تتطلب خطة YouTube Music مدفوعة. وستعمل الميزة تمامًا مثل أي محتوى AV آخر، وستكون متاحة عند الطلب، وفي وضع عدم الاتصال، في الخلفية أثناء الإرسال والتبديل بين الصوت والفيديو. ومع ذلك، لم تذكر جوجل اذا كانت كل هذه الأشياء ستأتي مجانًا.

ما لم يقله جوجل هو ما سيحدث مع تطبيق Podcasts. ففي الوقت الحالي، تم حذفه من بحث جوجل، وظهر التحديث الأخير شهر في أغسطس 2022.

وحاليًا، تعتبر ملفات البودكاست على YouTube Music لا تقارب الكمية الموجودة على النظام الأساسي الأصلي، لكننا نتوقع أن يتغير هذا مع تقدم الانتقال.

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