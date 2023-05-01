تكنولوجيا: مايكروسوفت تبرم صفقة أخرى للألعاب السحابية بعد أن منعت المملكة المتحدة استحواذها على Activision

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من تعرضها لضربة كبيرة هذا الأسبوع في محاولتها الاستحواذ على Activision Blizzard، لا تزال مايكروسوفت تعتقد أن بإمكانها إنجاز المهمة.

فقد وقعت الشركة اتفاقية مدتها 10 سنوات مع مزود الألعاب السحابية Nware ومقره إسبانيا لجعل ألعاب الحواسب التي تبنيها داخليًا متاحة للبث على تلك المنصة، بالاضافة الى عناوين Activision Blizzard إذا وعندما تم إبرام صفقة بقيمة 68.7 مليار دولار.

وكتب براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت: “على الرغم من أنه لا يزال مبكرًا بالنسبة لقطاع السحابة الناشئ في الألعاب، فإن هذه الشراكة الجديدة جنبًا إلى جنب مع التزاماتنا الأخيرة الأخرى ستجعل المزيد من الألعاب الشائعة متاحة على خدمات بث الألعاب السحابية أكثر مما هي عليه اليوم”.

وأضاف فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming: “نحن نتقدم بأقصى سرعة في مهمتنا لتقديم المزيد من الطرق للاعبين للعب ألعابهم المفضلة”.

وبطريقة مماثلة لـ GeForce Now من NVIDIA ، توفر Nware للمستخدمين الوصول إلى عدد من مكتبات الألعاب الخاصة بهم عبر السحابة بما في ذلك تلك الموجودة في Steam و Epic Games و Ubisoft. ويمكن للمستخدمين استخدام الخدمة لدفق ألعابهم على أجهزة الحواسب التي تعمل بنظام Windows، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

تأتي الاتفاقية الأخيرة في أعقاب صفقات مماثلة أبرمتها مايكروسوفت مع Nintendo و Steam و NVIDIA و Boosteroid و Ubitus و EE لإتاحة ألعابها على منصات تلك الشركات. وتقول مايكروسوفت إنها عرضت على سوني، أكبر معارضة لدمج Activision المقترح، اتفاقية مدتها 10 سنوات للاحتفاظ بأمثال Call of Duty على PlayStation.

ومع ذلك، لم تقبل سوني العرض. تعد هذه الشراكات جزءًا من هجوم ساحر تقوم به مايكروسوفت و Activision في محاولة لكسب منظمي مكافحة الاحتكار. وسيقرر مسؤولو الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيصادقون على الصفقة الضخمة بحلول 22 مايو. تشير التقارير إلى أن المفوضية الأوروبية ستوافق على الاستحواذ.

ومع ذلك، واجهت Microsoft و Activision عقبة كبيرة هذا الأسبوع عندما منعت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) الصفقة.

تخطط مايكروسوفت و Activision Blizzard لاستئناف قرار CMA، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر. وكانت الشركات تأمل في إتمام الصفقة بحلول الصيف.

وفي شهر ديسمبر، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية دعوى قضائية لمنع عملية الاستحواذ. ومن المقرر أن تحال القضية إلى المحاكمة في شهر أغسطس.

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