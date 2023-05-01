شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 3أقمار صناعية إلى المدار فى مهمة Falcon Heavy السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس صاروخها القوي فالكون هيفي للمرة السادسة على الإطلاق، حيث أرسلت ثلاثة أقمار صناعية إلى مدار بعيد عن الأرض.

وأقلعت Falcon Heavy من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، تحمل ثلاثة أقمار صناعية عالياً بعد أيام من التأخير بسبب الطقس والإجهاض في اللحظة الأخيرة، وفقاً لموقع space.

كانت مهمة اليوم الأحد طويلة ولكنها ناجحة: وتم نشر الأقمار الصناعية الثلاثة كما هو مخطط لها على مدى 13 دقيقة تبدأ بعد حوالي 4.5 ساعات من الإقلاع، وأكدت SpaceX عبر Twitter في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وقال مهندس الدفع في سبيس إكس أتيكوس فاديرا قبل وقت قصير من الإقلاع خلال البث الشبكي لإطلاق الشركة: "من المتوقع أن يكون فياسات -3 أكبر قمر صناعي في العالم، وسيكون أكبر قمر صناعي كهربائي بالكامل يتم إطلاقه على الإطلاق".

ثاني قمر صناعي حلّق يوم الأحد هو Arcturus، وهي مركبة اتصالات ستديرها Astranis Space Technologies ومقرها سان فرانسيسكو.

كانت الحمولة الثالثة هي GS-1 ، وهي مكعبات سيتم تشغيلها بواسطة Gravity Space ومقرها واشنطن، وتتضمن المهمة الأساسية لـ GS-1 توفير الاتصالات لتطبيقات إنترنت الأشياء، على الرغم من أنها ستقوم ببعض الأشياء الأخرى في المدار أيضًا.

ظهرت Falcon Heavy لأول مرة في فبراير 2018 برحلة طيران تجريبية لا تُنسى، حيث أرسلت سيارة Tesla Roadster المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX Elon Musk إلى مدار حول الشمس مع Starman، وهي عارضة أزياء ترتدي بدلة فضاء ، على عجلة القيادة.

وتم إطلاق الصاروخ القوي الآن خمس مرات أخرى منذ ذلك الحين ، بما في ذلك مرتين في عام 2023، وكانت المهمة الأخرى لهذا العام ، والتي تسمى USSF-67 ، مهمة لقوة الفضاء الأمريكية التي تم إطلاقها في يناير.

تم تصميم معززات المرحلة الأولى الثلاثة من Falcon Heavy لتكون قابلة لإعادة الاستخدام، ومع ذلك، لم يتم استرداد أي من التعزيزات في مهمة الأحد، لأنه لم يكن لديهم ما يكفي من الوقود لمناورة أنفسهم بأمان إلى الأرض من أجل الهبوط العمودي بعد إرسال مثل هذا الحمل الثقيل إلى مثل هذا المدار البعيد، (يقع المدار الثابت بالنسبة للأرض على بعد حوالي 22200 ميل أو 35700 كيلومتر من الأرض.)

لأكثر من خمس سنوات، كان Falcon Heavy هو أقوى صاروخ سبيس إكس، لكن مركبة ستارشيب العملاقة التابعة للشركة أخذت هذا اللقب مع انطلاقها لأول مرة في 20 أبريل، وهي رحلة تجريبية وصلت إلى ارتفاع أقصى يبلغ 24 ميلاً (39 كم) وانتهت بانفجار موجه فوق خليج المكسيك من أجل السلامة.