شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة برازيلية ترفع الحظر المفروض على Telegram بسبب الطلب على البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت محكمة استئناف فيدرالية في البرازيل، الحظر المفروض على Telegram على مستوى البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقًا لرويترز، حيث حكم القاضي Flávio Lucas بأن التعليق الكامل لتطبيق المراسلة "غير معقول" نظرًا لأن آلاف الأشخاص في البرازيل الذين يعتمدون على المنصة لتلبية احتياجات الاتصال الخاصة بهم، في الوقت نفسه ، أيد الغرامة اليومية البالغة 200 ألف دولار على Telegram لفشلها في تزويد السلطات المحلية بالبيانات التي طلبتها.

وجاء الحظر الأصلي يوم الأربعاء بعد أن أمرت محكمة فيدرالية آبل وجوجل بإزالة الخدمة مؤقتًا من متاجر التطبيقات المحلية الخاصة بهما، وسعت السلطات البرازيلية إلى التعليق بعد فشل Telegram في تسليم مجموعة كاملة من البيانات عن زوج من مجموعات النازيين الجدد على التطبيق المتهم بالتحريض على العنف ضد المدارس.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن مراهقًا متهمًا بارتكاب عمليتي إطلاق نار في مدرستين في نوفمبر، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 شخصًا، كان متورطًا مع المجموعتين.

تقول السلطات إنها شاهدت محتوى نازيًا ومقاطع فيديو عنيفة وتمت مشاركتها في تلك المحادثات الجماعية، عندما لم تمتثل لأمر المحكمة الأولي، ورد أن Telegram قالت إنه تم حذف المجموعتين وأنه لا يمكنها استعادة المعلومات المطلوبة، ولم وفقاً لموقع Engadget.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حظر Telegram لفترة وجيزة في البرازيل، في عام 2022 ، علقت أعلى محكمة في البلاد التطبيق لفشلها في تجميد الحسابات المتهمين بنشر معلومات مضللة قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد. وبالمثل ، تم رفع هذا الحظر بعد أيام فقط.