شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن تحديث Apple watchOS 10 الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يتم الكشف عن watchOS 10 الشهر المقبل، في مؤتمر الشركة العالمي للمطورين (WWDC) في يونيو، قبل التحديث القادم لنماذج Apple Watch، ظهرت تفاصيل التغييرات على نظام التشغيل لساعاتها الذكية على الإنترنت.

ويقال إن شركة كوبرتينو تقدم واجهة ذات تصميم يركز على القطعة، وتعرض أكبر قدر ممكن من المعلومات دون مطالبة المستخدم بالتنقل باستخدام الشاشة الصغيرة، حتى الآن ، قدمت watchOS تصميمًا مشابهًا لنظام iOS ، مع وجود معلومات مخفية في أجزاء مختلفة من الواجهة.

وصرح Mark Gurman من Bloomberg في أحدث إصدار من رسالته الإخبارية Power On أن تحديث watchOS 10 سيحدث بعضًا من أكبر التغييرات على تشكيلة الساعات منذ طرح الإصدار الأول من نظام التشغيل في عام 2015، وستكون الواجهة مستوحاة من عناصر واجهة مستخدم Apple تم تقديمه على نظام iOS 14، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على المعلومات في أسرع وقت ممكن، وفقاً لموقع gadgets360.

وتميز الجيل الأول من Apple Watch الذي ظهر لأول مرة في عام 2015 بواجهة أدوات تسمى Glances، في مراجعة للساعة الذكية ، لاحظ أن اللمحات تشبه عناصر واجهة مستخدم Notification Center لنظام iOS ، مما يتيح لك الضغط مرة واحدة لفتح التطبيق والوصول إلى معلومات إضافية، ويمكنك أيضًا التحقق بسرعة من الطقس والتحكم في تشغيل الموسيقى دون الحاجة إلى البحث في الواجهة لهذه التطبيقات.

وصرح Gurman أن Apple ستقدم واجهة تعتمد على نظام Glances من Apple من الجيل الأول من Apple Watch الذي تم إسقاطه لصالح الشاشة الرئيسية والنهج المتمحور حول التطبيق الذي يعمل مع Digital Crown للشركة لسهولة التنقل.

سيعمل أيضًا بطريقة مشابهة لنظام عناصر واجهة المستخدم من Apple الذي تم تقديمه على iOS 14 ، والذي يسمح للمستخدمين بتكديس العديد من الأدوات على الشاشة الرئيسية للحفاظ على المساحة والتمرير خلالها.

ومع ذلك، قد يكون التغيير في واجهة المستخدم على watchOS 10 واسع النطاق لدرجة أن جورمان يقول إن Apple يمكن أن تجعلها تختار للمستخدمين، حيث تدرس الشركة أيضًا تعديل وظائف Digital Crown لإبراز الواجهة التي تركز على عنصر واجهة المستخدم من واجهة الساعة ، بدلاً من الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن watchOS 10 في مؤتمرها السنوي للمطورين والذي يبدأ في 5 يونيو، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن iOS 17 و macOS 14 و iPadOS 17 و tvOS 17 في هذا الحدث، وتخطط Apple أيضًا للكشف عن أول سماعة رأس للواقع المختلط يمكن أن يطلق عليها Reality Pro ، في WWDC 2023 ، وفقًا لتقرير.