تكنولوجيا: ابل تعمل على إعادة تصميم واجهة watchOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن شركة آبل تعمل على إصلاح البرامج الأكثر أهمية لنظام watchOS. فوفقًا لمارك غورمان من Bloomberg، تعيد الشركة تصميم واجهة مستخدم Apple Watch لجعل الأدوات “جزءًا أساسيًا” من كيفية تفاعلك مع الجهاز القابل للارتداء.

وفي وصف واجهة المستخدم الجديدة، يقول غورمان ان ابل تعيد عناصر نظام Glances التي كانت جزءًا من watchOS الأصلي بينما تستعير “نمط” الأدوات التي قدمتها مع iOS 14 العام الماضي.

ويضيف أن الواجهة الجديدة ستكون “تذكيرًا” بواجهة ساعة Siri التي قدمتها الشركة مع watchOS 4 في عام 2017 ولكنها ستعمل كتراكب لأي وجه ساعة ترغب في استخدامه.

يضيف غورمان: “فهي تعتبر مشابهة أيضًا لمكدسات الويدچات”، مشيرًا إلى ميزة iOS التي تتيح لك التمرير عبر الويدچات التي وضعتها فوق بعضها البعض.

ومن خلال إعادة تصميم الواجهة، يمكن أن يؤدي الضغط على التاج الرقمي إلى تشغيل عرض عناصر واجهة المستخدم الجديد لنظام التشغيل بدلاً من نقلك إلى الشاشة الرئيسية كما يفعل القرص الحالي مع watchOS 9.

مع احتمال أن تكون إعادة التصميم متناقضة بالنسبة للبعض، يتوقع غورمان خطط ابل لجعل الواجهة الجديدة اختيارية في البداية. بالإضافة إلى ذلك، يقترح أن الإصلاح الشامل هو اعتراف بأن تجربة تطبيق شبيهة بـ iPhone.

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