تكنولوجيا: vivo تستعد للإعلان عن هاتف iQOO Neo 8 Pro بقدرة شحن 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة vivo مؤتمر لاحقاً هذا الشهر لكشف النقاب عن سلسلة iQOO Neo 8، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف iQOO Neo 8 Pro يأتي بقدرة شحن 120W.

أكدت التفاصيل التي جاءت حتى الآن على أن هاتف iQOO Neo 8 Pro سيكون من أول الإصدارات المميزة برقاقة Mediatek الجديدة Dimensity 9200 Plus، ولقد رصد الهاتف في منصة CCC بنموذج رقم V2302A والتي أوضحت قدرة الشحن في هذا الإصدار.

ولقد أكدت التسريبات الجديدة على أن هاتف iQOO Neo 8 Pro يأتي بميزة الشحن السريع بقدرة 120W، أيضاً كشفت التسريبات عن دعم الإصدار الرئيسي لمعايير 20V/6A في الشحن.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن شركة vivo تقدم هاتف S17e بقدرة شحن 80W، وهي ترقية جديدة في سلسلة S.

أيضاً رصد إصدار جديد من سلسلة iQOO Neo في قاعدة بيانات Geekbench خلال الأسبوع الماضي، حيث جاء بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وهي أيضاً من بين التحسينات التي تقدم من الشركة في مواصفات هذه السلسلة.

المصدر

اعلان





