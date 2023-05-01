تكنولوجيا: طرح ميزة Side by Side بتطبيق WhatsApp على اجهزة أندرويد اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم تطبيق WhatsApp ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة Android اللوحية تسمى وضع “Side by Side”، وفقًا لـ WABetaInfo.

تتيح الميزة للمستخدمين التبديل بين المحادثات دون فقدان مسار محادثاتهم المستمرة، مما يوفر مزيدًا من التحكم في واجهة WhatsApp على أجهزة Android اللوحية الخاصة بهم.

يقسم هذا الوضع الجديد الشاشة، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة محادثات متعددة في وقت واحد، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يتحدثون بشكل متكرر مع عدة أشخاص في نفس الوقت. ومع ذلك، قد ينتج عن ذلك مساحة أصغر لكل محادثة.

لحسن الحظ، يتوفر للمستخدمين خيار تعطيل العرض Side by Side من خلال إعدادات WhatsApp إذا كانوا يفضلون واجهة أكبر لمحادثاتهم.

يتم طرح هذا التحديث الآن على بعض مستخدمي الإصدار التجريبي وسيتم طرحه لمزيد من المستخدمين خلال الأيام المقبلة، مما يتيح تجربة دردشة أكثر سلاسة لمستخدمي أجهزة Android اللوحية.

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