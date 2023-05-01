تكنولوجيا: لوحة إعلانية تكشف عن تصميم هاتف سوني Xperia 1 V

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل هاتف سوني المرتقب Xperia 1 V عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، وفي أحدث التسريبات المصورة للوحة إعلانية تم التأكيد على تصميم هذا الإصدار.

ينطلق حدث سوني القادم في 11 من مايو لكشف النقاب عن هاتف Xperia 1 V، ولقد تم التأكيد على تصميم هذا الإصدار من خلال صور رسمية رصدت في لوحة إعلانية.

وتؤكد الصور الرسمية على التصميم الرأسي لكاميرة الهاتف الرئيسية التي تتضمن إعدادات ثلاثية في وحدة مميزة بتصميم بيضاوي بارز، مع عدسات مميزة بحجم أكبر.

ولقد تم مشاركة الصور المسربة للوحة الإعلانية على منصة Reddit والتي أشير فيها إلى أن هاتف Xperia 1 الجديد سيأتي بجيل جديد من مستشعر خفض الضوضاء في الكاميرة، كما أشير للهاتف بعبارة “إختيار واحد لكل الأضواء”.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن هاتف Xperia 1 V يضم مستشعر IMX989 في الكاميرة الرئيسية، أو قد يأتي المستشعر الرئيسي IMX858 لدعم هذا الإصدار لنمط خفض الضوضاء الجديد LN2 مع دعم نظام MCSS الذي يدعم التزامن في الكاميرات المتعددة.

يذكر أن نمط LN2 يقدم معمارية جديدة لتقنية مستشعرات CMOS، والتي يتم من خلالها تمكين الثنائيات الضوئية ووترانزستورات البيكسل في نفس الركيزة الرئيسية للمستشعر حيث يتم تكديس هذه العناصر في طبقات واحدة تلو الأخرى مما يدعم جذب كم أكبر من الإضاءة مع خفض الضوضاء.

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