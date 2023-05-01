شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق يكون GPT-4 أفضل من الإصدارات القديمة من ChatGPT من OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة OpenAI عن إصدار GPT-4 الذي طال انتظاره، وهو متاح لمشتركي ChatGPT Plus حيث كان chatbot الفيروسي، ChatGPT ، مدعومًا مسبقًا بواسطة GPT-3.5.

فيما يلي خمس طرق يختلف بها التحديث عن GPT-3.5.

1-. يمكن لـ GPT-4 فهم الصور

GPT-4 هو "متعدد الوسائط" ، مما يعني أنه يمكنه رؤية ومعالجة مطالبات الصور بالإضافة إلى النص.

يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من chatbot وصف الصور، ولكن يمكنه أيضًا وضعها في سياقها وفهمها، في أحد الأمثلة التي قدمتها شركة OpenAI ، يظهر روبوت المحادثة وهو يصف ما هو مضحك في مجموعة من الصور.

ولا يزال chatbot مقصورًا على الردود النصية ولا يمكنه إنتاج الصور بنفسه.

2 -ُ يقال أن الروبوت أكثر دقة

وفقًا لـ OpenAI ، سيعطي التحديث ردودًا أكثر دقة على استفسارات المستخدمين، حيث صرحت شركة OpenAI في تدوينة على مدونة أن النظام كان "أكثر عرضة بنسبة 40٪ لتقديم ردود فعلية من GPT-3.5." تمتلك GPT-4 أيضًا "قدرات تفكير متقدمة" أكثر من سابقتها ، وفقًا للشركة.

لا يزال برنامج المحادثة المحدث غير محصن ضد "الهلوسة" ، وهو ميل للذكاء الاصطناعي لتوليد ردود خاطئة أو أخطاء منطقية.

وقالت شركة OpenAI إن الشات بوت لم يكن مثاليًا. وصفها ألتمان بأنها "لا تزال معيبة، وما زالت محدودة".

3. -يمكن للمستخدمين إجراء محادثات أطول

يمكن لـ GPT-4 استيعاب نصوص أكثر بنحو ثمانية أضعاف من ChatGPT.

هذا يعني أن روبوت المحادثة سيكون لديه "ذاكرة" أطول وسيكون قادرًا على مواكبة المحادثات الطويلة. وقالت شركة أوبن أيه آي إن النسخة الأخيرة يمكن أن تعالج ما يصل إلى 25 ألف كلمة ، مقارنة بـ 3000 كلمة سابقة.

4-من الصعب خرق القواعد

قد يكون GPT-4 خبراً سيئاً لمحبي "الشر" في ChatGPT يغير غرورهم.

وقالت شركة أوبن إيه آي إن التحديث تضمن أفضل نتائجها على الإطلاق بشأن "القابلية للتوجيه ، ورفض الخروج من حواجز الحماية".

وقالت الشركة إن النظام "أقل احتمالاً بنسبة 82٪ للرد على طلبات المحتوى غير المسموح به". حاول العديد من المستخدمين خداع ChatGPT للإجابة بشكل غير لائق أو تجاوز الإشراف على المحتوى الخاص به ، ومن المحتمل أن يزود OpenAI بالعديد من الأمثلة على المطالبات الخبيثة.

5-. روبوت المحادثة أكثر إبداعًا

قال OpenAI إن التحديث كان الإصدار الأكثر إبداعًا وتعاونًا من ChatGPT حتى الآن.

وقالت الشركة إن التغييرات قد تكون "طفيفة" في المحادثات غير الرسمية ولكنها ستتضح عندما يواجه الروبوت مواقف معقدة، وقال أوبن إيه آي إن GPT-4 "قادر على التعامل مع تعليمات أكثر دقة بكثير من GPT-3.5".

بالتعاون مع المستخدمين ، يمكن لروبوت الدردشة إنتاج وتحرير مهام الكتابة الإبداعية مثل صياغة الشاشة. وأضافت الشركة أن برنامج الدردشة المُحدث يمكنه تعلم أسلوب كتابة المستخدم.