تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن Lenovo 65W Max GaN بعدد 9 من المنافذ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني لينوفو عن Lenovo 65W Max GaN الذي يأتي بعدد 9 من المنافذ والذي يتوفر في 31 من شهر مايو بسعر 23 دولار.

تقدم لينوفو ملحق Lenovo 65W Max GaN بتصميم شريط مستطيل متعدد المنافذ، والذي يدعم شحن عدد من الأجهزة في نفس الوقت.

ويضم Lenovo 65W GaN عدد 3 من منافذ 5AC، و3 من منافذ 2AC، إلى جانب اثنان من منافذ USB C، ومنفذ USB.

ويمكن لوحدة الشحن المتعدد أن تدعم شحن عدد من الأجهزة في نفس الوقت، حيث يمكن أن تدعم إتصال أجهزة الحاسب، والهواتف الذكية، وأيضاً الأجهزة اللوحية ومنصات الألعاب إلى جانب عدد من الأجهزة الذكية الأخرى التي لن تحتاج إلى محول.

أيضاً تدعم وحدة الشحن بروتوكولات مختلفة مثل PPS وPD3.0 وQC3.0، لذا تعد إختيار جيد لمن يبحث عن وحدة شحن متعدد.

وترتكز وحدة الشحن على الجيل الثالث من مادة GaN، الذي يتميز بكفاءة أعلى في نقل الطاقة مقارنة بالشرائط التقليدية، وتصل طاقة وحدة الشحن إلى 2500W والتي يمكن أن تصل إلى قدرة 65W في المنفذ.

من جانب أخر أكدت لينوفو على قدرة وحدة الشحن المتعدد على شحن جهاز Xiaoxin Pro 14 2023 بنسبة 50% خلال 40 دقيقة.

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