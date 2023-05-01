تكنولوجيا: سامسونج تستعد لتقليص إنتاج شرائح الذاكرة بنسبة 25%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري سامسونج لتقليص إنتاج الشركة من شرائح الذاكرة بنسبة 25% نتيجة لتراجع الطلب على شرائح الذاكرة في الربع الأول من 2023.

أعلنت سامسونج اليوم عن الإنخفاض الحاد في الأرباح التشغيلية بنسبة تصل إلى 95% في الربع الأول من 2023 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

ولقد أشارت سامسونج في تقريرها إلى أن هذا الإنخفاض الحاد في الأرباح التشغيلية يعود لتراجع الطلب على رقاقات الذاكرة في الفترة الأخيرة، مما يدفع العملاق الكوري لخفض الإنتاج، ولقد أشارت توقعات المحللين إلى أن سامسونج ستعمل على خفض الإنتاج بنسبة 25%.

كما أوضح المحلل”Minbok Wi” من Daishin أن سامسونج قد تلجأ لخفض إنتاجها من رقاقات الذاكرة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% في النصف الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

من جانب أخر أشارت شركة “KB Securities” إلى أن سامسونج ستتجه لخفض إنتاجها من شرائح NAND flash بنسبة 15%، بينما ستعمل على خفض إنتاج شرائح DRAM بنسبة 20% بدءاً من الربع الثالث من 2023.

ولقد أكدت سامسونج على أن الشركة لديها في الوقت الراهن المخزون الكافي من رقاقات الذاكرة لتلبية حاجة العملاء، على أن تتجه الشركة لخفض إنتاج الإصدارات القديمة، لذا تستهدف الشركة خلال الفترة القادمة التركيز على إنتاج DDR5 التي تحقق شعبية كبيرة بالفعل.

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