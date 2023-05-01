تكنولوجيا: فيديو تشويقي يكشف عن تصميم Motoroola Edge 40 والمواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Motoroola Edge 40، ولقد إستعرض مقطع فيديو تشويقي المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار وتصميم وألوان الهاتف.

كشفت موتورولا النقاب عن هاتف Edge 40 Pro منذ شهر تقريباً، واليوم يقدم مقطع فيديو تشويقي تفاصيل عن الإصدار الرئيسي Edge 40.

وتؤكد التسريبات الجديدة على أن هاتف Edge 40 يأتي بتصميم يحاكي إصدار Pro، إلا أن الإصدار الرئيسي يأتي بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية.

كما توضح التسريبات الألوان المميزة لهذا الإصدار الذي ينطلق بألوان الأسود، والأخضر، والأحمر بتصميم جلدي، أيضاً يؤكد مقطع الفيديو التشويقي على التصميم الواسع لعدسات الكاميرة الخلفية.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Motoroola Edge 40 يأتي بتصميم يدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما تتميز الشاشة بتصميم منحني، أيضاً يضم الهاتف مكبرات صوتية بنظام ستريو وتدعم تقنية Dolby Atmos.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف Edge 40 هو أول الإصدارات المميزة برقاقة معالج Dimensity 8020 من MediaTek، كما يأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.55 إنش ومعدل تحديث 144Hz، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4400 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 68W.

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