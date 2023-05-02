شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ChatGPT على تليجرام؟.. إليك كل ما تريد معرفته خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك تليجرام أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، كما يعد أحد أكثر تطبيقات المراسلة ثراءً بالميزات الموجودة هناك، كما كان أحد تطبيقات الاتصال الأولى التي تبنت فكرة الروبوتات، مما سمح بمجموعة واسعة من المهام الآلية، بدءًا من إدارة البريد الإلكتروني والترجمة إلى تحويل الملفات والبث.

إذا كنت تتطلع إلى الانغماس في بعض وسائل الراحة للذكاء الاصطناعي على تليجرام، فإن الطريقة الأكثر وضوحًا هي استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى نماذج GPT، محرك اللغة الذي يدعم نظام ChatGPT الشهير في OpenAI.

ومع ذلك، فإن الخيار الأفضل والأكثر موثوقية للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للمحادثة المعتمدة على GPT هو بينج شات، والذي أصبح موجود بشكل مباشر في لوحة مفاتيح Swiftkey من مايكروسوفت.

كيفية استخدام ChatGPT على تليجرام باستخدام تطبيق لوحة المفاتيح

لا يعتمد بيج شات فقط على أحدث نموذج للغة GPT-4، ولكنه يوفر أيضًا مزيدًا من التحكم في جودة الإجابات التي تحصل عليها، كما إنه مجاني مقارنة بروبوتات الذكاء الاصطناعي التي وصلت بسرعة إلى حد الاستعلام وتبدأ في طلب رسوم اشتراك.

إذا كنت ترغب في الوصول إلى "شات جي بي تي" على تليجرام، فهذه هي أفضل طريقة للذهاب. وإليك كيف يعمل:

الخطوة 1: توجه إلى Play Store أو App Store وقم بتنزيل تطبيق Microsoft SwiftKey على هاتفك.

الخطوة 2: بمجرد تنزيله، قم بتمكين SwiftKey باعتباره لوحة المفاتيح المفضلة على هاتفك.

للقيام بذلك قم بتشغيل لوحة المفاتيح المثبتة مسبقًا على هاتفك في أي تطبيق وانقر ببساطة أو اضغط على زر الكرة الأرضية الدائري، وسترى قائمة بلوحات المفاتيح المتاحة.

الخطوة 3: من النافذة المنبثقة، حدد Microsoft SwiftKey.

الخطوة 4: بعد تحديد Microsoft SwiftKey كلوحة المفاتيح المفضلة لديك، انقر على أيقونة بينج شات في الزاوية العلوية اليسرى.

الخطوة 5: بمجرد النقر على أيقونة بينج، سترى ثلاثة خيارات في الأعلى: البحث والنغمة والدردشة.

الخطوة 6: حدد خيار الدردشة لبدء محادثة AI.

الخطوة 7: بمجرد الانتهاء من الاستعلام الخاص بك، انقر فوق رمز الفرشاة على اليسار للبدء من جديد.

كيفية استخدام روبوتات ChatGPT على تليجرام

الخيار الوحيد الموثوق الآخر للوصول إلى "شات جي بي تي"، أو أي نموذج محادثة آخر قائم على GPT، على تليغ هو الروبوتات.

ومع ذلك ضع في اعتبارك أن معظمها قد وصل إلى حدود تفاعلات الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة.

في بعض الحالات، يُسمح لك بخمس استفسارات فقط كل يوم. بعد ذلك سيتم نقلك إلى فئة الاشتراك المدفوع.

كما أنها لا تستجيب مثل Bing Chat في SwiftKey.

وأكثر الروبوتات الموثوقة التي على تليجرام هي ChatGPTonTelegram و BuddyGPT و RogerDaVinci.

إليك كيفية الوصول إلى روبوت الذكاء الاصطناعي:

الخطوة 1: افتح متصفح الويب على هاتفك وقم بزيارة موقع الويب chatgptontelegram

الخطوة 2: في الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، انقر على الزر الأرجواني "ابدأ مجانًا"

سيؤدي القيام بذلك إلى فتح صفحة دردشة مخصصة مع روبوت AI في تليجرام.

الخطوة 3: بمجرد إعادة توجيهك إلى التطبيق، سيشارك الروبوت سلسلة من الرسائل الإرشادية.

لكن بصرف النظر عن الدردشات الفردية، يمكنك أيضًا استدعاء روبوت ChatGPT في الدردشات الجماعية أو في الدردشة الحالية بين شخصين باستخدام رسالة نصية بسيطة.

الخطوة 4: بمجرد الانتهاء من التعليمات، يمكنك كتابة أي استعلام لديك، وسيقوم برنامج ChatGPT bot بتقديم الاستجابة المناسبة.

لماذا يجب عليك استخدام بينج شات في SwiftKey عبر روبوت تليجرام

بالمقارنة مع روبوت ChatGPT الذي يعيش كدردشة تليجرام منفصلة، فإن Bing Chat على SwiftKey هو الأفضل من كل النواحي.

أولاً، يعتمد على أحدث طراز GPT-4 بواسطة OpenAI، والذي يعمل أيضًا على تشغيل الإصدار المحدث من ChatGPT.

ولكن بخلاف ChatGPT، يتيح لك Bing Chat على لوحة مفاتيح SwiftKey أيضًا اختيار نغمة إجاباتك بين الخيارات الإبداعية والمتوازنة والدقيقة.

إذا كنت لا ترغب في الكتابة في استعلام نصي طويل، يمكنك ببساطة كتابة صوتك بطريقتك، بفضل ميزة الإملاء في SwiftKey، والتي يتم نقلها أيضًا إلى واجهة Bing Chat.

ميزة كبيرة أخرى هي أن SwiftKey يخبز متصفحًا كاملًا في لوحة المفاتيح الخاصة بك.

على سبيل المثال لنفترض أنك تدردش مع صديقك على تليجرام وتحتاج بسرعة إلى إجراء بحث على الويب للتحقق أو العثور على شيء ما. بدلاً من التوجه إلى المتصفح، ما عليك سوى تشغيل ميزة Bing على لوحة المفاتيح والنقر فوق خيار البحث.

أدخل استعلامك وستحصل على نتائج بحث الويب مباشرة على لوحة المفاتيح، إنها مريحة للغاية وفريدة من نوعها لتوفير الوقت والجهد.

ولكن كمستخدم فإن الميزة الأكبر هي أن Bing Chat مجاني.

يمكنك نشر أي عدد تريده من الاستفسارات أو البحث في طريقك عبر الويب، مباشرة على لوحة مفاتيح SwiftKey.

لا تقدم روبوتات تليجرام المخصصة هذه الراحة، بالإضافة إلى ذلك فهي أبطأ بشكل ملحوظ وغالبًا ما تُرجع خطأ بسبب مشاكل الخادم.

روبوتات ChatGPT على تليجرام هي خيار مناسب، لكن ضع في اعتبارك أن أياً منها ليس غداء مجاني غير محدود.

بعض الروبوتات لديها بدل مجاني بخيل مثل خمسة استعلامات ChatGPT يوميًا قبل أن تبدأ في طلب رسوم اشتراك أو دفعة كبيرة لمرة واحدة لإنشاء رموز الدردشة المميزة.

وعلى الرغم من أن أمثال ChatGPTonTelegram يزعمون أنهم لا يحفظون أي بيانات مستخدم، إلا أنهم لا يمتلكون أيضًا سياسة خصوصية مفصلة، ولا يتعين عليهم الالتزام بسياسات الكشف الصارمة التي يفرضها متجر تطبيقات آبل أو متجر Google Play.

لكن من الأفضل لكل مستخدم زيارة بوابة ChatGPT المخصصة أولا وتمكين ميزة حذف محفوظات الدردشة الجديدة قبل المضي قدمًا في جلسات دردشة AI الخاصة بك.