شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل وأمازون ومايكروسوفت ستواجه مشكلة "الإنفاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد جوجل و أمازون و مايكروسوفت أكبر اللاعبين في سوق الحوسبة السحابية، حيث شهدت الصناعة ازدهارًا في الاستراتيجية الرقمية أولاً حيث يعتمد العملاء بشكل متزايد على العروض المستندة إلى السحابة، ومع ذلك ، كان للانكماش الاقتصادي تأثير على الإنفاق من قبل الشركات.

ووفقًا لتقرير صادر عن CNBC ، قال هؤلاء البائعون السحابيون البارزون إن عملائهم يبحثون عن طرق لتقليص الإنفاق على السحابة ، مما يؤدي إلى تباطؤ نمو الإيرادات في أقسام السحابة، وشهدت AWS تباطؤًا في الربعين الثالث والرابع ، وأخبر المدير المالي لشركة مايكروسوفت في الربع الأخير آمي هود المحللين عن تباطؤ في ديسمبر من المتوقع أن يستمر.

إيرادات أمازون

وفي مكالمة الأسبوع الماضي، قال المدير المالي لشركة أمازون براين أولسافسكي إنه في أبريل، انخفض نمو إيرادات AWS بنحو خمس نقاط مئوية عن معدل نمو الربع الأول البالغ 16٪ تقريبًا، ووفقًا لما قاله آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، "ما نراه هو استمرار الشركات في توخي الحذر في إنفاقها في هذا الوقت المضطرب."

وتباطأ نمو أمازون Web Services على أساس سنوي إلى 16٪ من 20٪ في الربع الرابع.

تباطؤ نمو جوجل إلى 28٪

وشهدت جوجل تباطؤًا في نمو السحابة إلى 28٪ على أساس سنوي في الربع الأول من 32٪ في الفترة السابقة. تجدر الإشارة إلى أن شريحة السحاب من جوجل وصلت إلى الربحية لأول مرة على الإطلاق، وقالت روث بورات ، المديرة المالية لشركة Alphabet ، في مكالمة الأرباح الأسبوع الماضي: "لقد رأينا بعض الرياح المعاكسة من نمو أبطأ للاستهلاك مع العملاء الذين يتطلعون حقًا إلى تحسين تكاليفهم بالنظر إلى هذا المناخ الكلي".

وقال ساندار بيتشاي ، Alphabet والرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، إن التباطؤ مفهوم لأن الشركة تميل إلى التحسين، حيث قال "هذه لحظة مهمة لمساعدة عملائنا ، ونحن نأخذ نظرة طويلة المدى. ومن ثم فهو بالتأكيد مجال نميل إليه ونحاول مساعدة العملاء على إحراز تقدم في كفاءاتهم حيثما أمكن ذلك ".

قال هود من مايكروسوفت أن المقارنات المالية ستكون قريبًا ضد الأرقام من النقطة التي كانت عليها العام الماضي عندما كان السوق ينخفض.