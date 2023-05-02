شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحث يرصد ظاهرة طريفة للحيتان الحدباء بموسم الهجرة إلى الجنوب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت الكاميرات مقاطع مصورة للحيتان وهى تستمتع بنسخة بحرية من منتجع صحى نهارى، وتعود إلى مكانها المفضل قبالة ساحل جولد كوست، في أستراليا، لتزيل الحكة فى الجلد والطفيليات، وتلتحق بأصدقائها من الحيتان مرة أخرى.

رصدت تلك اللقطات أثناء محاولة الباحث عن الحيتان بجامعة جريفيث، الدكتور أولاف مينيكى، وزملاؤه، تسليط الضوء على سلوك القرون المتنافسة من الحيتان الحدباء التى تستخدم مياه "جولد كوست" للراحة والتكاثر والتواصل الاجتماعى.

على مدار موسمين للهجرة إلى الجنوب، فى أواخر 2021 و2022، التقطت أجهزة استشعار مجهزة بالفيديو على ظهر حفنة من الحيتان خمسة منها تتدحرج فى الرمال فى قاع البحر، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

يقول عالم البيئة البحرية: "كانوا يقومون بهذه اللفات الغريبة، مستلقين تمامًا على ظهورهم وعلى جانبهم"، وأضاف "يمكنك فى الواقع رؤية الجلد وهو يتطاير، ثم يأتى السمك ويأكله، وكانت الأسماك تقطع أيضًا جلد الحوت، وليس الجلد العائم فقط".



كاميرا توثق الظاهرة الغريبة للحيتان فى أعماق المحيط

يبدو أن الحيتان تبحث عن نفس المنطقة تقريبًا، التي تبعد حوالى 10 كيلومترات من الشاطئ الرئيسى، على عمق 40-50 مترًا، وقال مينيكى إنه سيستخدم الهجرة الجنوبية لهذا العام للبحث عن المزيد من الأدلة على نفس السلوك والحصول على عينات من الرواسب.

وقال إن المنطقة التى تمت ملاحظة السلوك فيها من المحتمل أن تحتوى على مزيج جيد من الرمل والأنقاض الناعمة للمساعدة فى عملية التخلص، وتابع: "إذا ظل الجلد طويلاً، فيمكن أن تستقر البرنقيل، ومن الواضح أنها تبدأ صغيرة جدًا، وعلى الرغم من صغر حجمها، فمن السهل إزالتها، لكن بمجرد أن يصبحوا أكبر يصبح من الصعب جدًا إزالتها بالنسبة للحوت، ويمكن أن تصبح كبيرة جدًا حقًا، وهى ثقيلة وليست جيدة التواجد حولها لأنها تؤثر على حركتها".



الحيتان تحك ظهرها فى قاع المحيط



حوت احدب

كما كشفت لقطات الفيديو سرًا آخر، حيث أنه تمامًا مثل البشر، يبدو أن الحيتان الحدباء يعتقدون أن قضاء الوقت فى المنتجع الصحى الرملى هو وسيلة ممتازة لقضاء وقت ممتع مع أصدقائهم أو شركائهم.

قال مينيكي: "كان الأفراد الخمسة يفعلون ذلك فى سياق مشابه جدًا، فى سياق اجتماعى"، وأضاف "كان لدينا حيتان يسبحان مع بعضهما البعض لعدة ساعات، ومن الواضح أنهما كانت لهما علاقة جيدة للغاية وكانا يتدحرجان على الأرض معًا ويقضيان وقتًا رائعًا"، ونشرت تفاصيل هذه الظاهرة فى مجلة Marine Science and Engineering.