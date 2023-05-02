تكنولوجيا: تسريب هاتف هواوي جديد يعتقد انه Mate 60 بإعداد كاميرا لا مثيل له

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تحظى هواتف هواوي الذكية بنفس المستوى من الاهتمام الذي كانت عليه قبل بضع سنوات، ويرجع ذلك في الاساس إلى نقص اتصال 5G وخدمات جوجل.

ومع ذلك، فإن الشركة لم تتخلى عن إنشاء هواتف مذهلة بصريًا. وتعتبر مجموعة P60 هي أحدث مثال على التزام هواوي بتصميم انيق غير تقليدي ويبدو أن الشركة لديها شيء أكثر إثارة للاهتمام في الطريق. فقد ظهرت صور مسربة لهاتف ذكي جديد على الإنترنت، لتُظهر أعداد كاميرا لا مثيل لها.

قد يكون هذا الهاتف هاتف Huawei Mate 60 القادم. ووفقًا للصور التي شاركها أحد المسربين الصينيين، قد تعمل هواوي على هاتف ذكي غريب المظهر. وكما نرى في الصورة، يحتوي الهاتف على كاميرا دائرية كبيرة، والتي شوهدت تقريبًا في كل هاتف رائد صيني يتم إطلاقه هذا العام.

ومع ذلك، فإن وضع الكاميرا على هذا الهاتف الذكي فريد إلى حد ما. إذ يتضمن عدة فتحات تكشف عن أربعة مستشعرات على الأقل للكاميرا.

يقال إن المستشعرات الموجودة في وحدة الكاميرا تشمل الليزر، ومستشعر درجة حرارة اللون، وعدسة بيريسكوب المقربة، وعدسة واسعة الزاوية. وعلى ما يبدو، هناك أيضًا كاميرا رئيسية ذات فتحة متغيرة، والتي كانت موجودة في مجموعة Huawei P60. يمكن أن تساعد هذه الكاميرا في التبديل التلقائي القائم على المشهد، مما يسمح لك بالتقاط الكمية المثلى من الضوء، اعتمادًا على بيئة التصوير.

من المتوقع ان تكون الصور لهاتف Huawei Mate 60 القادم. ويبدو ان هذه التوقعات واقعية، حيث تشير المستشعرات المميزة إلى هاتف رائد متطور، ومجموعة Mate من هواوي على الارجح تطلق هاتف رائد جديد في هذا الوقت من السنة. ومع ذلك، فإن هذه لازالت توقعات غير مؤكدة رسميًا.

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