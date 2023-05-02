تكنولوجيا: متصفح Microsoft Edge يحضر Bing AI ضمن قائمة الزر الأيمن للماوس لتصفح الويب بشكل أكثر ذكاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت مايكروسوفت بالاعلان عن تطوير Bing AI، وهو منافس محتمل لـ ChatGPT. وفي الآونة الأخيرة، كشفت الشركة عن خطط لدمج Bing AI في قائمة الزر الأيمن للماوس ضمن متصفح Microsoft Edge لنظام Windows 11.

يتيح هذا التحديث للمستخدمين تحديد نص على صفحة ويب، واختيار “البحث باستخدام Bing AI” من القائمة المصغرة، ومن ثم سيتم فتح Bing Chat على الفور على الجانب الأيمن من الشاشة.

يوفر Bing AI بعد ذلك معلومات شاملة تتعلق بالنص المختار إذا قام المستخدمون بالنقر فوق الخيار عن طريق الخطأ، سيتمكنوا من تحديد “تجاهل” للعودة إلى صفحة الويب. وتكون القائمة المصغرة متاحة فقط عندما يتم تمييز النص؛ وسيؤدي النقر بزر الماوس الأيمن دون تحديد نص إلى عرض قائمة السياق القياسية.

بالإضافة إلى تكامل Bing AI الذي تم تحديثه، يقدم Microsoft Edge دعم ميزات اختيارية معيارية وتحسينات أخرى لزيادة تحسين تجربة المستخدم.

لسوء الحظ، من غير الواضح مدى شعبية هذه التحسينات وغيرها من التحسينات التي ستجعل خدمات مايكروسوفت.

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