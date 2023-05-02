شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2.17 % فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق العملات المشفرة اليوم الثلاثاء 2 مايو، خسائر كبيرة على خلفية تفكير السلطات المالية الأمريكية في رفع سعر الفائدة مرة أخرى هناك، لمحاربة التضخم، حيث سجلت Bitcoin اليوم الثلاثاء نقطة سعر قدرها 27648 دولارًا بعد أن شهدت خسارة بنسبة 2.17 %، وهذه هي المرة الثانية في الأسبوعين الماضيين التي تنخفض فيها عملة البيتكوين إلى 27000 دولار ، في آخر 24 ساعة ، خسرت العملة المشفرة الأغلى 912 دولارًا من سعرها بسبب تقلبات السوق.

وانخفض إيثر بنسبة 1.20 % اليوم الثلاثاء ليتم تداوله عند 1،826 دولار، لم يشهد أي انخفاض كبير، حيث خسرت ثاني أغلى عملة مشفرة بعد Bitcoin ، ETH ، 21 خلال اليوم الماضي.

مع انزلاق كل من Bitcoin و Ether إلى أسفل سلم الأسعار، عكست غالبية العملات المشفرة الخسائر وفقاًلموقع Gadgets 360.

وانخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 1.50 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap ، ويبلغ تقييم القطاع 1.16 تريليون دولار اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

ووضع المطلعون على الصناعة كلمة تحذير لمستثمري العملات المشفرة ليخطووا برفق لبضعة أيام من حيث ضخ استثمارات ضخمة.

وبدأ المطلعون على الصناعة أيضًا في التعامل مع العملات المشفرة على محمل الجد بعد توقف الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

قال راجاجوبال مينون، نائب رئيس WazirX لـ Gadgets 360، "تراجعت Bitcoin (BTC) وسط أنباء استحواذ المنظمين الفيدراليين على First Republic Bank، ومع ذلك، فقد ارتد إلى 28500 دولار عندما فاز جي بي مورجان بالمزاد لشراء أصول فيرست ريبابليك، ويشير المحللون إلى أن القطاع المصرفي مستعد الآن للتعامل مع الأزمات ، مما يهدئ مخاوف وول ستريت بشأن المخاطر المصرفية ".