تكنولوجيا: جوجل قد تحضر وحدة تحكم في الصوت منفصلة للمكالمات والإشعارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعرف نظام أندرويد باحتوائه على العديد من الميزات، بعضها أكثر غموضًا من البعض الآخر ولكن أحدها مفقود منذ إطلاق الإصدار الأول من حوالي 15 عامًا؛ مثل شريط تمرير منفصل للصوت للمكالمات والإشعارات. ولكن وفقًا لـ 9to5Google، ستحضر جوجل ذلك اخيرًا، إذ نفذت الشركة أمر ADB مرة أخرى في ديسمبر.

وقد حان الوقت لإصدار الميزة ، إما مع QPR3 أو Android 14 خلال الأشهر المقبلة. سيتم تقسيم شريط التمرير “حجم الرنين والإشعارات” إلى منزلقين مختلفين؛ أحدهما للمكالمات والآخر للإشعارات فقط.

وبهذه الطريقة، لا يزال بإمكان المستخدمين تجاهل المكالمات دون الحاجة إلى خفض صوت الإشعارات إلى 0 أو العكس.

قامت جوجل بتحديث طلب الميزة في أداة تعقب المشكلات الخاصة بها بما يلي: “الميزة المطلوبة ستكون متاحة في إصدار مستقبلي”. من المحتمل جدًا أن يتم ذكر الميزة في 10 مايو خلال I/O، حيث من المحتمل أن يكشف Sundar Pichai، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، رسميًا عن Android 14 والإعلان عن تاريخ الإطلاق.

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