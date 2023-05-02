تكنولوجيا: تقرير يؤكد هاتف Pixel 7a هو الإصدار الأخير من سلسلة A

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التقارير إلى أن هاتف Pixel 7a سيكون الإصدار الأخير من سلسلة هواتف الشركة المتوسطة A.

ينطلق حدث Google I/O في 10 من مايو مع عدد من الإعلانات المرتقبة، حيث تخطط الشركة للإعلان عن هاتف Pixel 7a خلال الحدث.

ولقد شغل هاتف Pixel 7a عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي كشفت عن تفاصيل مواصفات وتصميم هذا الإصدار، الذي يتضمن تحسينات عن إصدار الشركة السابق Pixel 6a.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر “Yogesh Brar” التي أوضح فيها أن جوجل تخطط لإطلاق اثنان من الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية مع إصدارها القابل للطي خلال السنوات القادمة.

أيضاً أوضح “Yogesh Brar” أن السعر المتزايد لهواتف A مع ترقية التكوينات التي تتضمن أحدث شرائح Tensor ومعدل تحديث 90Hz سيؤدي إلى تخطى السعر المتوقع لهذه السلسلة، لذا تتوقف جوجل عن إطلاق مزيد من الإصدارات من السلسلة.

ولقد أشارت تسريبات سابقة أن هاتف Pixel 7a سينطلق بمستوى تسعير 702 دولار تقريباً، في الوقت الذي توفر هاتف Pixel 7 بسعر 779 دولار، لذا قد تخرج جوجل من المنافسة في سوق الهواتف المتوسطة في النهاية.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف Pixel 7a يأتي بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90Hz.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Tensor G2، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 10.8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Pixel 7a بطارية بقدرة 4400 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 20W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

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