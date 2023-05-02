تكنولوجيا: ميتا ستعرض ألعاب Quest القادمة في ١ يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف تعقد شركة ميتا مرة أخرى حدثًا لألعاب الواقع الافتراضي. فقد أعلنت الشركة عن عرض Quest Gaming Showcase لمدة 40 دقيقة في الأول من يونيو عبر Facebook و Horizon Worlds و Twitch و YouTube.

يمكنك توقع الدُفعات المعتادة من الألعاب الجديدة ولقطات اللعبة، ولكن العرض التقديمي لهذا العام سيتضمن عرضًا تمهيديًا (يبدأ في الساعة 12:45 مساءً بالتوقيت الشرقي) ويعرض تحديثات العنوان ومقاطع العرض “لاول مرة”.

لم تكشف الشركة عن اي شيئ متعلق بالتفاصيل، ومع ذلك، فقد اشارت الشركة سابقًا إلى أن نظارة

Quest السائدة التالية ستصل في وقت لاحق من هذا العام.

جدير بالذكر ان العرض يأتي في وقت مهم للشركة. فقد أكملت ميتا مؤخرًا شرائها لـ Inside، مطور لعبة VR للياقة البدنية Supernatural.

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