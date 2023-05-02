تكنولوجيا: LG تكشف عن شاشة الألعاب UltraGear 27GR75Q 2K بمعدل تحديث 165Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG عن شاشة الألعاب الجديدة UltraGear 27GR75Q 2K التي تنطلق بمعدل تحديث 165Hz، وتدعم تقنية AMD FreeSync Premium.

تقدم LG شاشة الألعاب الجديدة UltraGear 27GR75Q أو التي تعرف أيضاً بشاشة UltraGear 27GR75Q-B بلوحات IPS بحجم 27 إنش، ودقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 165 Hz.

أيضاً تتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية، كما تدعم الشاشة تقنيات AMD FreeSync Premium، وNVIDIA G-SYNC لتجربة ألعاب سلسة وعرض إنسيابي للإطارات.

وللإتصال تدعم LG شاشة UltraGear 27GR75Q بمنفذ DisplayPort، واثنان من منافذ HDMI، من جانب أخر لا تتضمن الشاشة مكبرات صوتية مدمجة، إلا أنها تأتي بمدخل 3.5مم للسماعات لدعم إتصال مكبر صوتي أو سماعات خارجية.

أيضاً تتميز الشاشة بحامل لضبط الإرتفاع والتحكم في إمالة الشاشة، مع VESA بحجم 100 في 100مم، كما تدعم الشاشة سطوع 300 nit، وزاوية عرض 178 درجة، وتدعم شاشة UltraGear 27GR75Q تجربة ألعاب بأعلى جودة.

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